Neonato trovato senza vita nel giardino di una villetta a Vignale: avviate le indagini per identificare i genitori

La triste scoperta di un neonato di appena pochi giorni è avvenuta nel giardino di una villetta a Vignale, frazione del comune di Traversetolo, in provincia di Parma. Il corpicino del piccolo è stato rinvenuto rannicchiato all’interno di un sacchetto, lasciato in un angolo del giardino. Il proprietario dell’abitazione, colpito dall’orrore della situazione, ha immediatamente contattato i carabinieri per segnalare l’accaduto. Sul posto è giunta anche un’ambulanza della Croce Azzurra di Traversetolo.





Le prime ovvie ipotesi degli investigatori indicano che qualcuno, probabilmente la madre, possa avere abbandonato il neonato. Il proprietario della villetta si è mostrato visibilmente scosso per la macabra scoperta. Gli investigatori stanno ora cercando potenziali testimoni che possano aver osservato qualche movimento sospetto nelle vicinanze, considerando che la casa è situata in una zona difficile da raggiungere, protetta da diverse recinzioni.

Le indagini, affidate al magistrato di turno della procura di Parma, mirano a ricostruire le circostanze dell’abbandono del piccolo. Secondo le prime informazioni, il neonato presenta una carnagione chiara e non presenta segni di violenza. Inoltre, è stata disposta un’autopsia sul corpo del neonato per determinare se sia stato abbandonato prima o dopo il decesso.

Le autorità stanno lavorando alacremente per far luce su questa tragica vicenda, che ha scosso la comunità locale, e si appellano a chiunque possa fornire informazioni utili. Nel frattempo, il ritrovamento solleva interrogativi profondi riguardo alle circostanze che possono portare una madre a compiere un gesto così disperato. La comunità di Vignale si sente colpita da questo evento drammatico, chiedendosi come sia potuto accadere.