Nikola si fa la doccia solo una volta a settimana e i vestiti li lava giusto un po’: e così ha risparmiato una marea di soldi

Nikola Howard ha deciso di rivoluzionare il proprio stile di vita per risparmiare, adottando abitudini che stridono con la normalità. Con una doccia settimanale e vestiti indossati quattro o cinque volte prima di un lavaggio, è riuscita a risparmiare non poche sterline.





Una scelta radicale per un risparmio significativo

Nikola, 52 anni e residente a Bexleyheath, nel Regno Unito, ha sorpreso tutti raccontando le sue abitudini al Daily Mail. “Il mio sapone e lo shampoo mi durano addirittura tre mesi, e ho una sola scatola di detersivo per il bucato che risale al 2021”, ha detto. Nonostante la sua vita possa sembrare austera, con una bolletta dell’acqua di sole 45 sterline ogni sei mesi (circa 50 euro), le sue pratiche di risparmio l’hanno aiutata a ridurre drasticamente le spese, sebbene abbia una perdita d’acqua che costa 7,50 sterline al mese.

Nel condividere la sua scelta di farsi la doccia solo una volta alla settimana, Nikola ha rivelato che il motivo principale è la sua dermatite. “La mia pelle tende a essere molto sensibile e ha avuto problemi di forfora. Tuttavia, ho cominciato a notare anche i vantaggi economici di queste scelte”, ha messo in evidenza. Con un uso limitato dell’alimentazione idrica, Nikola utilizza la lavatrice familiare appena due volte al mese.

In cucina, non manca di confessare di utilizzare la lavastoviglie ogni due giorni poiché “non sopporta lavare i piatti a mano”. Le sue abitudini di spesa vanno oltre il risparmio idrico: acquista nuovi vestiti ogni 18 mesi e non si lascia trascinare da acquisti impulsivi. “Possiedo ancora capi d’abbigliamento che ho comprato nove anni fa”, ha osservato. La sua filosofia è chiara: “Acquisto solo ciò di cui ho réelmente bisogno”.

Oltre a gestire le sue finanze, Nikola è un’esperta di alimentazione e di diete, aiutando molte donne a focalizzarsi su nutrizione e salute. Preferisce acquistare ingredienti in grande per mantenere il frigorifero sempre fornito con cibo sano, evitando cibi spazzatura e, sorprendentemente, anche la pasta e il riso. La sua vita, pur caratterizzata da decisioni drastiche, è diventata un esempio di come sia possibile risparmiare e vivere in modo più consapevole, affrontando sfide economiche senza compromettere il proprio stile di vita.

La scelta di Nikola ha acceso un dibattito su quanto sia possibile promuovere consumi sostenibili e responsabili, mentre crea spazio per una riflessione su come le abitudini quotidiane possano influenzare la nostra vita economica e di salute.