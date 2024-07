Nino D’Angelo festeggia la nascita di Arcangelo, il suo sesto nipote

Il celebre cantautore ha annunciato con gioia l’arrivo del nuovo nipotino, Arcangelo, tramite un post su Instagram, raccogliendo numerosi auguri da amici e fan





Nino D’Angelo è diventato nonno per la sesta volta. La lieta notizia è stata condivisa dallo stesso cantautore su Instagram, dove ha espresso il suo entusiasmo per la nascita del piccolo Arcangelo. “Sei volte nonno… Arcangelo benvenuto nel mio cuore”, ha scritto D’Angelo, accompagnando le sue parole con una tenera foto del neonato. I commenti di congratulazioni non si sono fatti attendere, tra cui quelli del calciatore del Napoli Pasquale Mazzocchi e della showgirl Patrizia Pellegrino.

In una recente intervista con Silvia Toffanin, Nino D’Angelo aveva preannunciato l’arrivo del sesto nipote: “Vi annuncio che sta per arrivare il numero sei. Ai miei nipoti dedico uno spazio tutto loro, per me sono i giocattoli che non ho avuto da bambino, con loro mi diverto tantissimo.”

Nino D’Angelo e l’amore per i suoi nipoti

Sul suo profilo Instagram, Nino D’Angelo ha condiviso numerose fotografie che lo ritraggono insieme ai suoi nipoti. Immagini che lo vedono circondato dai bambini in spiaggia, intento a giocare a calcio o semplicemente abbracciandoli con affetto. Prima dell’arrivo di Arcangelo, il cantautore era già nonno di Maya, Edoardo, Leonardo, Luca e Gaetano.

Durante una puntata del 2023 a Verissimo, D’Angelo aveva parlato di Luca: “I miei nipoti sono tutti magrolini mentre Luca, l’ultimo arrivato, è il più grassottello. Dicono tutti che io lo faccio ridere, ma mia moglie è gelosa e dice che ride più con lei. Dobbiamo ancora decidere chi lo fa ridere di più.”

Nell’intervista, Nino ha anche espresso il suo amore per le famiglie numerose: “I nipoti sono una cosa bellissima, sono pezzi di cuore come i figli. Noi nonni diventiamo complici dei nostri nipotini. Mi piacciono le famiglie numerose, io vengo da una famiglia in cui eravamo sei figli. I miei figli sono il mio successo più grande. Gli ho dato quello che non ho avuto io.”

Eros Ramazzotti e Desirée Popper insieme, il cantante e l’attrice fotografati al concerto dei Coldplay

Nino D’Angelo, noto per la sua musica che ha segnato diverse generazioni, continua a essere una figura centrale non solo nel panorama musicale italiano, ma anche nella sua vita familiare, dimostrando quanto siano importanti per lui i legami con i suoi cari, soprattutto con i più piccoli. Con l’arrivo di Arcangelo, la famiglia D’Angelo si arricchisce di un nuovo membro, e il cantautore non potrebbe essere più felice.