“Non ce la faccio più con il mio stalker”: tragedia a Padova, indagini per istigazione al suicidio

Un tragico evento ha scosso la città di Padova, dove un giovane studente universitario di 23 anni si è suicidato lanciandosi dalla finestra di un palazzo. Prima di compiere l’estremo gesto, il ragazzo aveva pubblicato alcune storie su Instagram, nelle quali denunciava un coetaneo, che avrebbe conosciuto ai tempi della scuola, di essergli stalker. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta, ipotizzando il reato di istigazione al suicidio in seguito all’analisi delle pubblicazioni online del giovane.





Negli aggiornamenti circa la vicenda, si apprende che nei post visibili per 24 ore, il ragazzo accusava pubblicamente il coetaneo di aver falsificato contenuti online utilizzando il suo nome, descrivendolo come un vero e proprio stalker. La situazione ha suscitato una serie di domande sul malessere manifestato dal giovane, che appariva sempre più in difficoltà.

Testimonianze e indicazioni delle indagini

Tra i testimoni chiave c’è il portiere del condominio, che ha raccontato di aver udito frasi sconnesse pronunciate dal ragazzo poco prima del gesto fatale. Le parole del giovane, cariche di angoscia, pongono interrogativi gravi sulla sua salute mentale e sulle pressioni che subiva.

La Polizia, nel corso delle indagini, ha sequestrato documenti scritti a mano rinvenuti nello zaino del ragazzo. Da informazioni trapelate, sembra che egli avesse lasciato un passo di circa 5 pagine, che potrebbe essere un vero e proprio “testamento morale”. Le descrizioni e il contenuto di questo scritto rivelano un forte malessere, una fragilità evidente che coincide con le dichiarazioni fatte sui social.

Secondo le ricostruzioni, il 23enne si sarebbe sfogato in uno degli ultimi post affermando: “Non sopporto più il mio stalker. Vorrei tanto spaccargli i denti. Ma la violenza non fa parte di me, io voglio solo fare del bene.” Queste frasi, tanto intense quanto inquietanti, evidenziano un conflitto interiore che ci porta a riflettere sulle difficoltà emotive e sociali affrontate dai giovani d’oggi, spesso esacerbate dalla vasta visibilità sui social media.

Il nome del presunto stalker è stato fornito dal giovane, alimentando l’ipotesi che la situazione tra i due possa essere stata più complessa di quanto apparisse inizialmente. Con l’apertura del fascicolo e l’indagine in corso, si prevede che sul corpo del 23enne venga eseguita un’autopsia per chiarire le circostanze della tragica morte.

Il contesto sociale e il supporto necessario

Questo caso solleva interrogativi circa la salute mentale dei giovani e la crescente necessità di un supporto psicologico adeguato. In un mondo sempre più connesso, le esperienze di bullismo, stalking e crisi emotive possono colpire chiunque. È cruciale che le istituzioni e la comunità prendano coscienza di queste problematiche e lavorino per creare giovanili più sicuri e solidali, dove ciascuno possa cercare aiuto senza timore di subire ulteriori ritorsioni o stigmatisation.

Le indagini sono ancora in fase iniziale e gli aspetti relativi alla dinamica del fatto sono in continuo sviluppo. È fondamentale che questo tragico evento venga utilizzato come un’opportunità di riflessione e sensibilizzazione su come possiamo affrontare in modo più efficace il bullismo e le difficoltà mentali che molti giovani affrontano oggi.