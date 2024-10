Non è possibile andare oltre: Francesco Totti svela i dettagli dell’incontro in hotel con Marialuisa Jacobelli secondo chi conosce la verità

Francesco Totti è al centro di un intrigante giallo di gossip che coinvolge anche Marialuisa Jacobelli. Le voci su una presunta relazione sono esplose negli ultimi giorni, supportate da foto esclusive pubblicate nel recente numero del settimanale Gente. L’ex calciatore, attualmente legato a Noemi Bocchi da tre anni, è stato paparazzato mentre usciva da un hotel romano insieme alla nota giornalista sportiva e influencer.





La situazione si complica ulteriormente poiché, dopo la pubblicazione degli scatti, Jacobelli ha confermato l’esistenza di un flirt durante un’intervista, rispondendo con un inequivocabile “Sì” a una domanda diretta. Il caso ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica, tanto che Myrta Merlino ha dedicato un segmento del suo programma Pomeriggio 5 all’argomento, intervistando Umberto Brindani, il direttore di Gente, che ha lanciato la notizia.

Totti e Marialuisa Jacobelli: dettagli sul presunto flirt

In un’intervista durante il programma Pomeriggio 5, Brindani ha espresso chiaramente l’importanza delle fotografie, che mostrano Jacobelli entrare in un hotel di Roma, mentre Totti la raggiunge poco dopo. I due sono stati avvistati uscire separatamente dopo circa un’ora e mezza. “Le immagini parlano chiaro, ma possono rivelare molto o poco,” ha commentato il giornalista.

La redazione di Gente ha cercato di ottenere una posizione ufficiale da Jacobelli, e la risposta è stata al centro di un acceso dibattito. “Tra imbarazzi e tentennamenti, ha confermato la relazione, rispondendo di sì a una domanda diretta,” ha aggiunto Brindani, evidenziando la serietà della situazione.

Nel frattempo, Francesco Totti non ha rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito alla questione, ma è stato avvistato a Miami con Noemi Bocchi. Gli esperti ipotizzano che Totti stia cercando di risolvere la situazione difficile, alludendo alla famosa caffè tra la sua ex moglie Ilary Blasi e Cristiano Iovino, che è stato visto come un possibile inizio della crisi tra i due.