“Non mancate”: il figlio della conduttrice fa il suo debutto in Rai: lo vedremo tutti i giorni

*“Signori, vi aspetto da lunedì 9 settembre su Rai2 con Pierluigi Diaco in BellaMa’,” annuncia Giacomo Bettarini, il figlio di due icone della televisione italiana. Si presenta vicino agli studi Rai dedicati a Fabrizio Frizzi, situati in via Ettore Romagnoli nella capitale. Con un post sui social, invita i suoi follower a seguirlo in questa nuova avventura e non dimentica di taggare sia il conduttore Pierluigi Diaco che i profili social della rete e della trasmissione.





Il primo passo di Giacomo nel mondo della tv

Luca, conosciuto con il soprannome di Jack, si prepara per la sua prima vera esperienza nel mondo televisivo. Figlio di Simona Ventura e dell’ex calciatore Stefano Bettarini, Giacomo ha trascorso l’estate accumulando esperienza nel settore dell’hotellerie, un’attività che ha rivelato la madre. Ora si lancia con entusiasmo in questo progetto a cui tiene molto.

Un figlio vip e un nuovo ruolo in BellaMa’

Giacomo Bettarini entra a far parte del cast fisso di BellaMa’, il format condotto da Pierluigi Diaco, giunto alla sua terza edizione. Aumenterà la presenza della Generazione Z all’interno del programma, rappresentando una nuova prospettiva rispetto ai “Boomer”. Con il suo approdo nel cast, il programma arricchisce la sua offerta con voci fresche e giovani, cercando di connettersi con un pubblico più vasto.

Chi è Giacomo ‘Jack’ Bettarini

Nato a Milano il 13 novembre 2000, Giacomo ha 24 anni e da tempo ambisce a una carriera nel mondo dello spettacolo. La sua vera passione è la recitazione, soprattutto in campo teatrale, dove ha già mosso i primi passi. L’esperienza su Rai2 segna un’importante tappa per lui e rappresenta la sua prima avventura professionale sul piccolo schermo. In questa nuova stagione di BellaMa’, non sarà solo: Nancy Brilli sarà presente in un segmento dedicato al “Mondo delle favole”, offrendo un ulteriore spunto per un pubblico variegato.

Il potere dei casting e il feedback di Pierluigi Diaco

Pierluigi Diaco, parlando a un noto settimanale, ha rivelato che «ci sono state più di 4 mila iscrizioni al sito di Rai Casting». Quando ha scoperto che tra queste c’era quella di Giacomo, si è mostrato curioso di conoscerlo. Dopo un provino effettuato tramite Skype, il team di casting è rimasto favorevolmente colpito dal suo approccio, definendolo “gentile” ma anche “pieno di rabbia” — un’emozione che Giacomo stesso ha descritto, il desiderio di affrontare la vita al di là dell’etichetta di essere “il figlio di“. «L’abbiamo scelto», ha dichiarato Diaco, sottolineando che, sebbene il suo cognome possa attirare l’attenzione, verrà trattato come qualsiasi altro membro del cast.

Con questo nuovo capitolo della sua vita, Giacomo Bettarini è pronto a dimostrare il proprio talento e a conquistare il pubblico con il suo carisma e la sua autenticità. La famiglia lo sostiene, mentre il pubblico attende con interesse di vederlo all’opera in questa sua entusiasmante avventura.