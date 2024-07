Nubifragio a Varese, allagamenti e piante abbattute in città e provincia. Esondato il lago di Como

Una furia della natura senza precedenti: come il maltempo ha devastato il territorio varesinoNella mattinata di venerdì 12 luglio, Varese e la sua provincia sono state investite da una vera e propria tempesta che ha causato ingenti danni e disagi in tutta la zona. Raffiche di vento oltre i 98 km/h, oltre 70 millimetri di pioggia caduti al suolo e temperature in picchiata fino a 15 gradi: questo il quadro della violenta ondata di maltempo che ha colpito il territorio.





Gli effetti del temporale sono stati devastanti: alberi sradicati, allagamenti e problemi alla circolazione ferroviaria. A Varese città, alcune coperture di tetti in lamiera sono finite sulla ferrovia, causando uno stop temporaneo ai treni, mentre diverse strade del centro storico e del quartiere di Masnago sono rimaste allagate. Decine di alberi sono caduti, in alcuni casi travolgendo anche auto parcheggiate.

I vigili del fuoco della provincia di Varese hanno segnalato “danni significativi” in diverse aree, in particolare tra Valceresio e Medio Verbano, dove sono stati effettuati circa 40 interventi, con altre 60 richieste ancora in attesa di essere soddisfatte. Sulla superstrada per Malpensa, un’auto si è anche ribaltata a causa dell’asfalto reso scivoloso dalla pioggia, provocando il ferimento non grave di un 48enne.Disagi anche a Como, dove il lago è vicino alla soglia di esondazione e l’acqua fuoriesce soprattutto dai tombini nella zona di piazza Cavour, ormai già sommersa. Il lungolago è stato chiuso al traffico, con deviazioni per tutti i veicoli e i mezzi del trasporto pubblico.

Questa violenta tempesta ha messo a dura prova l’intera zona, causando gravi problemi alla viabilità, alle infrastrutture e alla sicurezza dei cittadini. Le autorità locali stanno lavorando senza sosta per ripristinare la normalità e valutare i danni, mentre la popolazione è chiamata a prestare la massima attenzione negli spostamenti.