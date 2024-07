Nuova uscita pubblica di Kate: omaggerà i vincitori di Wimbledon, tutti i dettagli

Dopo sei mesi di assenza, la principessa Kate Middleton è pronta a tornare in pubblico. Si appresta a partecipare alla finale del singolare maschile di Wimbledon e premierà la finale femminile, che per la prima volta nella storia del tennis sarà disputata da una tennista italiana. La principessa sarà da sola in quanto il marito William si trova in Germania per assistere alla finale degli Europei dell’Inghilterra contro la Spagna.





Il ritorno della principessa Kate Middleton

Dopo un periodo di assenza dai suoi doveri, la principessa Kate Middleton si prepara a fare il suo ritorno in pubblico partecipando alla finale del singolare maschile di Wimbledon e premiando la finale femminile, che vedrà per la prima volta una tennista italiana in campo. La notizia arriva a ridosso degli eventi sportivi, consentendo alla principessa di confrontarsi con i medici per una valutazione giornaliera del suo stato di salute.

Passione per il tennis e ruolo di Patronato di Wimbledon

Il tennis è sempre stato una grande passione per la principessa, che nel 2017 ha ricevuto il Patronato di Wimbledon come regalo per il suo 35° compleanno dalla regina Elisabetta. La regina ha infatti deciso di passarle il ruolo di Patron del Club che organizza il prestigioso torneo di tennis giocato sull’erba. La principessa ha sempre dimostrato grande interesse per questo sport, tenendosi in allenamento nel tennis court allestito nel Palazzo.

L’attesa partecipazione alla finale di Wimbledon

La conferma della partecipazione della principessa Kate Middleton alla finale del singolare maschile di Wimbledon è giunta oggi, permettendole di essere presente in un momento storico per il tennis italiano. Mentre il marito William si trova in Germania per assistere alla finale degli Europei dell’Inghilterra contro la Spagna, la principessa si prepara a tornare in pubblico dopo un periodo di assenza dai suoi impegni istituzionali.