Nuovo Codice della Strada, prima multa a Napoli per l’uso del cellulare alla guida in Corso Umberto I

Il nuovo Codice della Strada, in vigore da sabato 14 dicembre, introduce sanzioni più severe per chi viola le regole alla guida. A Napoli, la Polizia Locale ha avviato controlli intensivi in diverse zone della città. Il primo verbale è stato emesso in mattinata al Corso Umberto I per un conducente sorpreso ad usare il cellulare mentre guidava. La sanzione prevede, oltre alla multa, il ritiro della patente da 7 a 15 giorni. Non è ancora chiaro se questo sia stato il primo caso registrato in Italia sotto la nuova normativa, ma a Napoli, già entro le ore 13 dello stesso giorno, sono stati elevati sei verbali per la stessa infrazione.





I controlli, disposti dalla Polizia Locale, si sono concentrati sia nel centro città, tra il Lungomare e Posillipo, sia in periferia, coprendo le zone orientale e occidentale del capoluogo. La scelta non è casuale: il numero di incidenti stradali registrati a Napoli nei primi dieci mesi del 2024 è allarmante, con 3.365 sinistri, 21 dei quali mortali e 61 con feriti gravi.

Le nuove norme inaspriscono le pene per chi utilizza il cellulare durante la guida. L’uso del dispositivo, sia per telefonare che per inviare messaggi, comporta ora una multa compresa tra i 250 e i 1.000 euro, a cui si aggiunge la sospensione della patente. La durata della sospensione varia: una settimana per chi dispone di almeno 10 punti sulla patente, 15 giorni per chi ne ha meno.

In caso di recidiva, le sanzioni diventano ancora più severe: la multa può raggiungere i 1.400 euro, i punti decurtati salgono a 8-10, e la sospensione della patente può durare fino a tre mesi. Se l’utilizzo del cellulare è causa di un incidente, le sanzioni sono ulteriormente raddoppiate, riflettendo la gravità della situazione.

Le autorità comunali hanno espresso preoccupazione per i dati sull’incidentalità stradale. La scelta di concentrare i controlli sull’uso del cellulare al volante è motivata dall’elevato numero di incidenti attribuibili a distrazioni. Solo nel primo giorno di applicazione del nuovo Codice, tutti i sei verbali emessi a Napoli sono stati per questa violazione, dimostrando quanto il fenomeno sia diffuso.

La Polizia Locale ha intensificato i posti di blocco in punti strategici della città, con particolare attenzione al centro storico e alle arterie principali come il Rettifilo. Gli agenti hanno sottolineato come l’obiettivo non sia solo punire, ma anche sensibilizzare i cittadini sul pericolo rappresentato da comportamenti scorretti alla guida.

Il nuovo Codice della Strada rappresenta un passo importante per migliorare la sicurezza stradale in Italia. Le modifiche normative rispondono a un’esigenza concreta: ridurre l’incidenza degli incidenti causati da distrazioni. L’uso del cellulare è considerato uno dei principali fattori di rischio, e le sanzioni più severe sono pensate per dissuadere i conducenti da questo comportamento pericoloso.

Secondo studi recenti, l’uso del telefono alla guida aumenta esponenzialmente il rischio di incidenti. In molti casi, pochi secondi di distrazione possono essere fatali. Le autorità locali di Napoli hanno dichiarato che i controlli proseguiranno nei prossimi giorni, estendendosi a diverse tipologie di infrazione.

Gli agenti, oltre a monitorare l’uso dei dispositivi elettronici, saranno impegnati a verificare il rispetto dei limiti di velocità, l’uso delle cinture di sicurezza e altre norme fondamentali per la sicurezza. L’obiettivo è promuovere un cambiamento culturale nella percezione dei rischi legati alla guida.

Alcuni automobilisti multati hanno dichiarato che non erano a conoscenza delle modifiche al Codice, sottolineando l’importanza di una maggiore diffusione delle informazioni sulle nuove normative. Altri, invece, hanno riconosciuto la necessità di pene più severe per garantire maggiore sicurezza sulle strade.

La Polizia Locale di Napoli ha invitato i cittadini a informarsi sulle nuove regole, ricordando che la prevenzione è fondamentale. “Il nostro obiettivo non è riempire i registri delle contravvenzioni, ma garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada,” hanno dichiarato gli agenti impegnati nei controlli.

Le modifiche al Codice della Strada sono state accolte positivamente anche dalle associazioni delle vittime della strada, che da tempo chiedevano misure più incisive per contrastare la guida distratta. Il monitoraggio delle infrazioni proseguirà per valutare l’efficacia delle nuove regole e individuare eventuali aree di miglioramento.

In conclusione, il primo giorno di applicazione del nuovo Codice della Strada a Napoli evidenzia quanto sia urgente affrontare il problema delle distrazioni al volante. La speranza delle autorità è che l’introduzione di sanzioni più severe porti a una riduzione significativa degli incidenti e a un cambiamento nelle abitudini di guida.