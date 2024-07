Oggi domenica 28 luglio 2024 Frasi e immagini buongiorno esclusive e migliori da inviare su Whatsapp e Facebook

Certo! Ecco 100 frasi divertenti per augurare un buon giorno di domenica:





Buongiorno! Ricorda: la domenica è il giorno perfetto per essere pigri… e mangiare dolci!

Buongiorno! La verità è che il caffè è solo un pretesto per sentirsi un po’ più umani.

Buona domenica! Oggi il piano è… non avere piani!

Buongiorno! Oggi ricorda: le calorie della domenica non contano!

Questa domenica, metti da parte le preoccupazioni… e il lavoro! Buongiorno!

Buongiorno! Se la vita ti dà limoni, fai limonata… e invitami!

Buona domenica! Ricorda che la pigrizia è una forma d’arte.

Oggi è domenica: il giorno ufficiale per il brunch e il riposo!

Buongiorno! La domenica è il giorno in cui gli scienziati hanno scoperto che il pigiama è il miglior vestito!

Buona domenica! Oggi non hai scuse: sdraiati e guarda Netflix!

Buongiorno! Spero tu abbia caffè e una buona dose di immotivato ottimismo!

Anche oggi la mia sveglia ha deciso di non suonare. Buongiorno!

Buona domenica! La dolcezza di un donut è imbattibile!

Buongiorno! È ora di vivere la domenica come se fossi in vacanza… anche se sei a casa!

La domenica è il giorno perfetto per riflettere su quanto sia meraviglioso non fare nulla!

Buongiorno! Oggi il vero sport è girarsi nel letto!

Buona domenica! Fai tranquillamente finta di saper cucinare da ristorante!

Oggi è la domenica ideale per arrendersi al potere dei pigiami.

Buongiorno! Oggi dimentica le calorie. Mangia tutto ciò che vuoi!

Sappi che la domenica è un giorno di prova… per il lunedì!

Buongiorno! La preparazione per la settimana inizia spesso con una bella passeggiata… verso il divano!

Ogni domenica dovremmo festeggiare il “Dopolavoro” con un buon caffè!

Buona domenica! Se hai bisogno di me, sarò nel mio mondo parallelo… sotto le coperte.

Buongiorno! Questa è la giornata della tua “legacy” di pigrizia!

Oggi il tuo dovere è lasciare che i pensieri vaghino… proprio come la tua mente!

Buona domenica! Penso che oggi sia un giorno da dedicare ai sogni… o al sonno.

Buongiorno! Non dimenticare di prendere un panino per la strada, o qualunque altra cosa non richieda cottura!

Domenica: quando l’unico passo che vogliamo fare è dal letto al frigo!

Buongiorno! Ogni caffè della domenica migliora l’umore!

Stai attento! La domenica può essere contagiosa… in senso positivo!

Buongiorno! La vera magia della domenica è non fare niente senza sentirsi in colpa!

Buona domenica! Ricorda: un brunch vale quanto un’intera settimana di lavoro!

Buongiorno! È ora di alzarsi e accettare le sfide che la giornata ti riserva, compresa quella di non scivolare sul tappeto!

Buona domenica! Oggi il lavoro è solo un miraggio… goditi il viaggio!

Non dimenticare: ogni volta che ridi in una domenica, il tuo lunedì si sentirà più leggero!

Buongiorno! La domenica è il giorno in cui le piante di casa ti guardano e ti chiedono giustificazioni.

Buona domenica! Oggi chi è più felice? I gatti, perché sanno come rilassarsi!

Buongiorno! Oggi il tuo compito è trovare il Wi-Fi più potente della casa!

La domenica è la pausa caffè della settimana! Buongiorno!

Buona domenica! Eccoci alla competizione intergalattica del “chi si alza per primo”.

Buongiorno! Se la vita ti chiama, manda un messaggio e torna a dormire!

Buona domenica! Oggi, la tua unica missione è… non avere alcuna missione!

La domenica è la chiave per una settimana migliore! A meno che tu non perda la chiave. Buongiorno!

Buongiorno! È il giorno perfetto per goderti un sonno da re… anche se non sei un re.

Preparati! È arrivata la giornata in cui tutto è possibile… in pigiama!

Buona domenica! Ecco l’ora del “non voglio uscire di casa”, take two!

Buongiorno! Se qualcuno ti chiede di lavorare oggi, digli che sei in “riparazione”.

Ricorda: ogni sorriso conto come un pezzo di felicità. Quindi sorridi, e buona domenica!

Buongiorno! Domenica è la mia stagione preferita dell’anno!

Ogni domenica mi dico che dovrei andare a correre… e ogni domenica mi dico che ho ben altro da fare!

Buona domenica! Questo è il giorno in cui il cibo è il re!

Buongiorno! Oggi nessuno può dirti di no se chiedi a che ora mangiare!

Ricorda che ogni domenica è un’opportunità per ricaricare le batterie… a tuo modo!

Buona domenica! Sei ancora indeciso se alzarti o restare a letto? Resta a letto!

Buongiorno! La vera ricerca della felicità inizia quando ti rendi conto che la tua casa ha un divano!

Oggi è domenica: il giorno in cui dovresti dircelo come si mangia la pizza per colazione!

Buona domenica! Scommetto che le coperte ti stanno chiamando…

Buongiorno! Se la vita è una fetta di torta, oggi è la domenica… extra crema!

Oggi ci sarà una maratona… di serie TV! Buona domenica!

Buona domenica! Un po’ di relax, un po’ di dolci, e tantissimo divertimento!

Buongiorno! La vera domenica è passare il tempo a scegliere il film giusto da guardare.

Ricorda: ogni gelato conta come una medicina… per l’anima! Buona domenica!

Buongiorno! Oggi il tuo lavoro è solo rilassarti!

Buona domenica! Ecco un regalo: una lista di cose non da fare!

Buongiorno! Ricorda: il miglior modo di iniziare la domenica è mangiando qualcosa di dolce.

È domenica, e il mio corpo mi dice che è tempo di fare una pausa… dal fare!

Buona domenica! Se il tuo piano è far niente, allora hai già vinto!

Buongiorno! Lascia che il sole ti baci e che il divano ti abbracci!

È tempo di dare il via alla settimana con un buon brunch! Buona domenica!

Buongiorno! Non ricordi dove hai messo i calzini? Forse hanno deciso di andare in vacanza!

Buona domenica! Oggi non ti preoccupare, nessuna presentazione da preparare!

Buongiorno! Giorno di vacanza per tutti… eccetto per il cibo, che è sempre in servizio!

Oggi è la domenica in cui l’unico stress è scegliere tra caffè e cioccolato!

Buona domenica! È il giorno per dimenticare i progetti e abbracciare i piani di cibo!

Buongiorno! Rendi questa domenica epica, anche solo stando sul divano!

È il giorno perfetto per scrivere una lista di cose da fare… e ignorarla!

Buona domenica! È il giorno in cui l’unica cosa che si muove è il tuo telecomando!

Buongiorno! Che oggi sia dolce, profumato e pieno di caffè!

Lavora sodo, ma non oggi! Buona domenica!

Buongiorno! Oggi il tuo gemellino è il cibo… dai, coccolalo!

Ogni domenica è un promemoria che il riposo è sacro!

Buona domenica! Oggi è il giorno perfetto per una siesta… seguita da una tazza di tè!

Buongiorno! Se non riesci a trovare la motivazione, ricordi: è domenica!

Buona domenica! Oggi cercheremo di spostare il nostro obiettivo dal letto al divano!

È il giorno dei sogni, delle merendine e delle risate! Buongiorno!

La domenica è un vero mistero… dove sono andate tutte le energie da venerdì?

Buongiorno! Na-na-na-na, na-na-na-na… a zonzo nel mio mondo d’incanto!

Oggi è domenica, quindi tutto è lecito… tranne il lavoro!

Buon risveglio! Oggi la tua missione è riposarti e divertirti!

Buona domenica! Le piante non possono dire di no, ma la tua insonnia sì!

Buongiorno! Ricorda che il miglior modo di iniziare la domenica è con cappuccino e chiacchiere!

La domenica è un buffet di opportunità… ma anche di dolci!

Buongiorno! Oggi i tuoi obiettivi sono semplici: ridere e mangiare!

La domenica è un giorno da spendere bene, possibilmente chiusi in casa!

Buongiorno! È ora di esplorare il sofa-territorio in cerca di snack!

Se oggi non riesci a concentrarti, è perché è domenica e il mondo sarebbe un posto migliore senza orari!

Buona domenica! Fai un bel respiro e ricorda: niente panico, solo relax.

Buongiorno! Se non riesci a trovare la motivazione per alzarti, non preoccuparti: è completamente normale!

Oggi è la giornata perfetta per abbracciare la tua pigrizia!

Buona domenica! Che questo giorno sia nutritivo per il corpo e l’anima, ma soprattutto… per il palato!

Spero ti facciano sorridere!