Buongiorno! Oggi è Ferragosto! Spero che il tuo costume da bagno sia più bello della tua pancia!





Felice Ferragosto! Se non puoi trovare il tuo obiettivo, beh, cercalo nel buffet!

Buongiorno! Oggi non ti preoccupare del tuo peso, pesa solo le tue pietanze!

Ferragosto: l’unico giorno in cui la dieta viene ufficialmente sospesa. Buona giornata!

Buongiorno! Ricorda, ogni gelato che mangi quest’oggi non conta come calorie!

Buongiorno e felice Ferragosto! Se ti senti giù, mangia una fetta di anguria… o tre!

Buongiorno! Oggi è Ferragosto: ora puoi finalmente dimostrare a tutti che sei bravissimo a fare il turista sul lettino!

Ferragosto è come le vacanze: dura troppo poco! Buongiorno!

Buongiorno! Oggi rilassati e lascia che il neonato di Ferragosto si prenda cura delle tue pigrizie!

Felice Ferragosto! Ricorda: il cibo è l’unico amore che non ti delude mai!

Buongiorno! Se non hai mai preso nove gelati in un giorno, non hai mai festeggiato Ferragosto a modo tuo!

Buongiorno! Oggi, chi ha bisogno di palestra? Siamo già in modalità “al mare!”

Ferragosto: il giorno in cui il tuo costume da bagno dice “cosa stai facendo?” al tuo appetito!

Buongiorno e tanti gelati! Oggi è Ferragosto, l’unico giorno in cui noi mangiamo e l’estate ingrassa!

Buongiorno! Se oggi qualcuno ti dice che sei grasso, dillo che è solo Ferragosto e tu stai “in stagionatura”!

Ferragosto è il giorno perfetto per ricordare che il miglior accessorio è un buon sorriso e un gelato in mano!

Buongiorno! Oggi il tuo unico obiettivo è fare schiuma da mare, non calcoli!

Felice Ferragosto! Ricorda, se il tuo costume fa fatica a stare su, è solo un modo per dirti “riposa un po’!”

Buongiorno! Ferragosto è un giorno di festa… e di fritture!

Oggi, a Ferragosto, se qualcuno ti chiede se sei in forma, rispondi: “A forma di pallone!”

Buongiorno! È Ferragosto: preparati a fare il tuffo… nella merenda!

Buongiorno! Oggi non conta né il karma, né la dieta: scatenati e goditi Ferragosto!

Ferragosto: il giorno in cui i dietologi vanno in vacanza. Buona giornata!

Buongiorno! Oggi tutto è permesso: se qualcuno ti offre un dolce, accettalo come prova di amicizia!

Auguri di Ferragosto! Oggi chiama Uber… per il tuo prossimo gelato!

Buongiorno! Se oggi non ridi, controlla il tuo carrello della spesa: potrebbe essere pieno di insalata!

Ferragosto! Il giorno in cui il tuo lettino si trasforma nel miglior ristorante del mondo.

Buongiorno! Oggi il mare è caldo e la dieta è bloccata!

Felice Ferragosto! Oggi fai finta di essere un sommelier… di bruschette!

Buongiorno! Oggi è il giorno in cui improvvisiamo la nostra squadra del “Mangio e Tiro”.

Seriamente, Ferragosto è come una scatola di cioccolatini: non importa quale scegli, sarà deliziosa!

Buongiorno! L’estate ti dice “ti abbracciamo” e il tuo frigorifero dice “mi svuoti”!

Ferragosto: un giorno dedicato a re Giorgio e non alla dieta! Buona giornata!

Buongiorno! Non lasciare che nulla ti fermi! Specialmente oggi, le calorie non contano!

Felice Ferragosto! Se il piatto è vuoto, riempi di nuovo il tuo bicchiere!

Buongiorno! Oggi il massimo sport è raccogliere tutte le fette di anguria!

Ferragosto è l’unico giorno in cui è lecito rinunciare a lucchetti calorici in nome del gelato!

Buongiorno! Oggi creditore di buone vibrazioni e dolci rancori!

Ferragosto è il giorno in cui i tuoi sogni di “leggero” si infrangono al primo assaggio di insalata caprese.

Buongiorno! Attenzione! Oggi ogni incrocio di sguardi può trasformarsi in un invito al dessert!

Felice Ferragosto! Oggi si ride mentre gli zuccheri ci contattano in gruppo!

Buongiorno! A Ferragosto, riposa nel tuo costume… su un lettino!

Ferragosto è come un circo: c’è sempre chi fa il pirla per il cibo!

Buongiorno! Oggi ti troverai a sedere al tavolo dell’abbuffata—buona fortuna a sfuggire!

Felice Ferragosto! Portiamo il nostro buffet ovunque… persino in spiaggia!

Buongiorno! Ferragosto: l’unico giorno in cui la sabbia serve per la palestra!

Oggi la radio trasmette solamente “Nella mia cucina” a Ferragosto!

Buongiorno! Se oggi sporchi il costume, sei solo in modalità Ferragosto!

Ferragosto è il giorno di sperimentare: gelato alla griglia, qualcuno?

Buongiorno! Non dimenticare di imprimere il tuo sorriso nella tiara di Ferragosto!

Felice Ferragosto! Il tuo buffet oggi è una garanzia… di sorrisi!

Buongiorno! Dodici ore di Ferragosto significano dodici piatti da testare!

Ferragosto è il giorno in cui l’ispirazione viene da cibo e bibite, non da miraggi!

Buongiorno! Siaputo! Oggi ti prendi una pausa da tutto… tranne che dal food!

Felice Ferragosto! L’unico esercizio a Ferragosto è sollevare le posate!

Buongiorno! Non scordarti di ridere… che la tua pancia possa fare la carbonara!

Ferragosto: un’app per contare i gelati mangiati, mai un match!

Buongiorno e buon appetito! Oggi non si scappa dalla felicità generale!

Felice Ferragosto! Se qualcuno ti offre un dolce, la risposta è sempre “sì!”.

Buongiorno! Oggi non bisogna contare timori… solo fette di torta!

Ferragosto è come un videogame: il punteggio si segna in gelati!

Buongiorno! A Ferragosto, il tuo lavoro è solo divertirti e riempirti di portate!

Felice Ferragosto! Oggi, se non c’è cibo sugli occhiali, l’outfit è incompleto!

Buongiorno! Non sottovalutare la potenza di un buffet… e il tuo costume!

Ferragosto è quel giorno in cui il tuo frigorifero è un vero amico!

Buongiorno! E se oggi ostenti sorrisi, ostenta anche il gelato!

Felice Ferragosto! Se un cibo è buono, due saranno più che sufficienti!

Buongiorno! A Ferragosto, la dieta è solo un’altra parola per “mi prendo una pausa!

Ferragosto è la scusa perfetta per diventare golosi! Coraggio!

Buongiorno! È il giorno ideale per festeggiare con cibi e fuochi d’artificio!

Felice Ferragosto! Oggi l’unica responsabilità che hai è mantenere il suo sapore!

Buongiorno! Ferragosto è quel giorno dell’anno in cui i muscoli vanno in ferie!

Ferragosto è l’unico giorno in cui il tuo elettrodomestico favorisce “Cibo e Sangue”.

Buongiorno! Allenati mentalmente per questa settimana di follia!

Felice Ferragosto! Ogni assaggio è un viaggio per il mondo… che siano fritti o freschi!

Buongiorno! Rendi Ferragosto una giornata stellare con cibo e schiumosa!

Alla fine è Ferragosto. Non dimenticare la tua dose di dolcezza!

Buongiorno! Portati il dolce, e siamo a posto!

Ferragosto significa sole, mare e cibo… ma niente scadenze!

Buongiorno! Non dimenticare: in amore e a Ferragosto tutto si può misurare in calorie!

Felice Ferragosto! Se oggi non puoi divertirti, significano scorte di cibo!

Buongiorno! Siamo in modalità Ferragosto: mangia e rilassati!

Ferragosto è come un buffet: meglio eccedere e ottimizzare le esperienze!

Buongiorno! Oggi, il tuo mantra è “non posso vivere senza dolce!”

Felice Ferragosto! Goditi il mare, il sole e le raccomandazioni gastronomiche!

Buongiorno! Se qualcuno non ti offre la fetta di storia, applaudi!

Ferragosto è l’unico giorno in cui il pollo è un’opzione valida nella frittata!

Buongiorno! Un Ferragosto all’insegna del relax e delle risate!

Felice Ferragosto! Oggi ti presenti come un piatto ricco e delizioso!

Buongiorno! Spero anche oggi tu possa dare il meglio nella tua degustazione!

Ferragosto: l’unica festa in cui devi rubare il gelato dal vicino!

Buongiorno! Fai attenzione a quell’insalata: potrebbe tentarti!

Felice Ferragosto! Non dimenticare di festeggiare… col gelato!

Buongiorno! A Ferragosto, la panna montata è un’alternativa nutriente!

Ferragosto: il giorno in cui ogni ristorante diventa una tavola imbandita!

Buongiorno! Unisciti alla festa e non dimenticarti di assaggiare!

Felice Ferragosto! Mangia gelato al posto della frutta, oggi tutto è concesso!

Buongiorno! Ferragosto è come l’insalata: si mangia, ma ti sorprende!

Ferragosto è quel giorno in cui i pancake possono anche essere dessert!

Buongiorno! Spero che il tuo Ferragosto sia pieno di sogni, cibo e tante risate!

Spero che queste frasi ti facciano sorridere e rendano il tuo Ferragosto ancora più divertente! Buona festa!