Oggi i funerali di Paola Marella: «La nostra forza ci abbandona dopo un grande viaggio nella speranza», l’affetto del marito Domenico e del figlio Nicola

Oggi è un giorno di grande dolore per la famiglia e gli innumerevoli amici di Paola Marella. L’architetta e conduttrice televisiva è deceduta sabato 21 settembre a causa di una lunga malattia che l’ha portata via all’età di 61 anni. In seguito alla triste notizia, i messaggi di cordoglio si sono moltiplicati sui social media, esprimendo vicinanza a chi l’aveva conosciuta e amata, tutti concordi nel celebrare la sua grazia, eleganza e buon cuore.





I messaggi di addio del marito e del figlio

Anche il marito Domenico e il figlio Nicola hanno voluto condividere un messaggio attraverso il profilo Instagram di Paola. La loro pubblicazione include una foto evocativa, in cui Paola è ritratta di spalle con le braccia sollevate verso il cielo, le mani unite a formare un cuore che incarna il sole al tramonto. “Dopo un grande viaggio nella speranza, assistita da amici e professionisti speciali, ci lascia Paola, la nostra Forza,” scrivono, esprimendo la loro profonda gratitudine per il sostegno ricevuto in questo momento difficile.

In aggiunta, il marito e il figlio invitiamo chiunque desideri onorare la memoria di Paola a sostenere l’associazione Pancreas Center, diretta dal Prof. Reni presso l’ospedale San Raffaele di Milano, dove Paola è stata ricoverata. Concludono il loro messaggio ringraziando per l’affetto e i bellissimi ricordi condivisi dalle persone in queste ore di lutto.

I funerali di Paola Marella

I funerali di Paola sono programmati per lunedì 23 settembre alle 11:00 presso la Chiesa di San Marco, situata nel cuore di Milano, nella “sua” amatissima Brera. La malattia contro cui Paola lottava dal 2011 è stata un tema ricorrente nelle sue apparizioni pubbliche. In un’intervista rilasciata a Panorama nel 2021, aveva parlato apertamente della sua condizione, sottolineando l’importanza della prevenzione e del coraggio nel confronto con il tumore: “Il messaggio che dobbiamo lanciare è che non dobbiamo avere paura, che non siamo soli. La malattia purtroppo arriva, ma oggi grazie alla scienza sappiamo come affrontarla.”

La vita di Paola Marella è stata un esempio di resilienza e determinazione, e la sua eredità vive nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di conoscerla. La scomparsa di Paola lascia un vuoto non solo nel cuore dei suoi cari, ma anche nel mondo del design e della televisione, dove ha saputo lasciare un’impronta indelebile. I suoi messaggi di speranza e incoraggiamento continueranno a ispirare molti anche dopo la sua prematura scomparsa.