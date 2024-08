Oggi lunedì 12 agosto 2024 Frasi e immagini buongiorno esclusive e migliori da inviare su Whatsapp e Facebook

Buongiorno! Che il tuo caffè sia forte e le tue riunioni brevi!





Lunedì: il giorno in cui il caffè diventa il tuo migliore amico!

Buongiorno! È il momento di affrontare la settimana… e il tuo sveglia!

Oggi è lunedì! Sorridi, siamo a un passo dal weekend!

Buongiorno! Ricorda: il lunedì è il primo giorno di una settimana di battaglie!

Lunedì: la prova generale per il prossimo weekend!

Buongiorno! Un altro lunedì, un altro caffè da sorseggiare!

Oggi è lunedì: il giorno in cui gli zombie prendono vita in ufficio!

Buongiorno! Ricorda, i lunedì sono solo un’invenzione del tuo capo!

Alza la mano se pensi di poter saltare direttamente a venerdì! Buongiorno!

Il lunedì è come il primo giorno di scuola: sempre un po’ traumatico!

Buongiorno! Ognuno ha bisogno di un caffè forte e di un obiettivo di vita chiaro: sopravvivere al lunedì!

Lunedì: l’unico giorno in cui il snooze è una strategia di vita!

Buongiorno! C’è qualcuno in questo ufficio che ha visto il mio weekend?

Lunedì: il giorno in cui, dopo due minuti, desideri un altro weekend!

Buongiorno! Non dimenticare di sorridere: è il lunedì, ci sono possibilità!

Oggi è lunedì: afferra il tuo caffè e preparati ad affrontare il mondo… o almeno il tuo cappuccino!

Buongiorno! Lunedì: quando i sogni sono solo ricordi del fine settimana!

Lunedì è come un dimenticabile film d’azione: ci sono troppe esplosioni e nessuna trama!

Buongiorno! Sappi che sei a un passo dal weekend… se cammini velocemente!

Oggi è lunedì: il giorno ideale per impostare il tuo “non farò niente”!

Buongiorno! È il lunedì, quindi ricorda: caffeina e motivazione!

Lunedì: il giorno della settimana in cui l’ottimismo è più difficile da trovare!

Buongiorno! Non lasciare che il lunedì ti abbatta: abbraccialo con un sorriso!

Lunedì: il giorno in cui le persone che hanno già bisogno di caffè si moltiplicano!

Buongiorno! Il tuo monitor ti saluta: “pronto a combattere il lunedì?”

Oggi è lunedì! Non dimenticare di fare stretching per i tuoi sogni di venerdì!

Buongiorno! Se il tuo lunedì fossi un film, sarebbe una commedia nera!

Buongiorno! È il momento di iniziare a contare i minuti fino al weekend!

Lunedì: quando il tuo cuscino ti chiama più forte del tuo dovere!

Buongiorno! Non lasciare che i lunedì ti smontino, impara a cavalcarli!

Alza il tuo caffè come se fosse una coppa del mondo e inizia il lunedì!

Buongiorno! Lunedì: il giorno in cui tutti dicono “questa settimana cambierò vita”!

Lunedì: il giorno in cui tutto sembra più difficile… tranne il caffè!

Buongiorno! Affronta il lunedì con uno smile e un po’ di caffeina!

Oggi è lunedì: il giorno in cui il tuo spirito di avventura è in vacanza!

Buongiorno! Lunedì: dove i sogni di venerdì si trasformano in “cosa sto facendo qua?”.

Il lunedì è come un brutto sogno, ma fortunatamente dura solo altri sei giorni!

Buongiorno! Inizia la settimana con il piede giusto… e un caffè grande!

Lunedì: quel giorno in cui desideri di essere un cactus per non muoverti!

Buongiorno! Se il lunedì fosse un animale, sarebbe sicuramente un bradipo!

Oggi è lunedì: il primo giorno di una lunga marcia verso il weekend!

Buongiorno! L’importante è saper abbracciare il lunedì come un vecchio amico… scomodo!

Lunedì: il giorno in cui anche i fiori sembrano appassire!

Buongiorno! Se non ti viene voglia di lottare, beviti un caffè e combatti!

Lunedì: il giorno in cui il tuo letto ti guarda con nostalgia!

Buongiorno! Se il lunedì avesse un sapore, sarebbe sicuramente amaro!

Oggi è lunedì: preparati a pranzare sognando il weekend!

Buongiorno! L’unico modo per affrontare il lunedì è con una tazza doppia di caffeina!

Lunedì: il giorno in cui l’appello “ciao” cala nella tristezza!

Buongiorno! Se potessi, ti manderei un pacco di buone vibrazioni per contrastare il lunedì!

Buongiorno! Affronta il lunedì come un supereroe… con una tuta di pigiama!

Lunedì: il giorno in cui la sveglia ti canta “non è mai abbastanza tardi”!

Buongiorno! Non permette al lunedì di spegnere il tuo entusiasmo, accendilo con caffè!

Lunedì: il grande maestro della procrastinazione.

Buongiorno! Il lunedì è un enigma che solo il caffè può risolvere!

Oggi è lunedì! Spero che il tuo cuore pulsi più forte del tuo caffè!

Buongiorno! Lunedì è il giorno ideale per ripensare ai progetti modificati del venerdì!

Lunedì: quel giorno in cui tutti desiderano avere un superpotere per saltarlo!

Buongiorno! Siamo tutti nel medesimo barcone chiamato lunedì!

Lunedì: il giorno ideale per riflessioni su quanto farò durante il weekend!

Buongiorno! Se sei triste, ricorda: mancano solo cinque giorni al weekend!

Oggi è lunedì! Rispondi a tutto con: “sì, ma solo dopo il caffè!”

Buongiorno! Il segreto del lunedì è rispondere “non è colpa mia!” a tutto!

Lunedì: versione moderna di un circo senza animali… solo clown!

Buongiorno! Spero che il tuo lunedì sia dolce come il tuo pigiama!

Lunedì: la giornata concreta in cui inizi a contare i giorni al prossimo weekend!

Buongiorno! Una tazza di caffè al giorno toglie il lunedì di torno!

Oggi è lunedì: presto avrai un sacco di storie divertenti da raccontare!

Buongiorno! Voglio che il lunedì somigli a un venerdì, sognando!

Lunedì: il giorno in cui accidentalmente lavori più duramente per evitare i permessi!

Buongiorno! Ricorda che il lunedì è solo una tappa per raggiungere il weekend!

Lunedì: il giorno in cui ci chiediamo se la Monday-ness è davvero necessaria!

Buongiorno! Pronto per affrontare questa maratona chiamata settimana?

Oggi è lunedì! Ricorda, sei più forte e più veloce del tuo risveglio!

Buongiorno! Hanno detto che i lunedì sono migliori con una mascotte!

Lunedì: giorno da sopportare come se fosse il tuo amico più dispettoso!

Buongiorno! Sorridere è l’unico modo per passare indenni il lunedì!

Lunedì: quando la motivazione si prende un giorno di ferie!

Buongiorno! Anche se è lunedì, spero che tu abbia un giorno fantastico!

Lunedì: il giorno in cui la sveglia suona come una sirena di emergenza!

Buongiorno! Non dire mai “lunedì”, ma “lunedì di sfida”!

Lunedì: quel giorno in cui il multitasking è un’arte di sopravvivenza!

Buongiorno! È solo lunedì, ma il weekend è il vero traguardo!

Lunedì: per favore, attendi che il caffeinato faccia effetto!

Buongiorno! Separati dal lunedì: visione di un weekend splendido!

Oggi è lunedì! Se solo potessimo venderlo come un giorno di vacanza!

Buongiorno! C’è sempre una ragione per sorridere: il weekend si avvicina!

Lunedì: quando tutto sembra scorrere più lento di una lumaca!

Buongiorno! Preparati a sfidare il lunedì, come se fosse un videogame!

Lunedì: il giorno ufficiale per scambiare tutte le scuse gratuite!

Buongiorno! L’importante è saper sorridere anche nel caos lunedì!

Lunedì: il giorno in cui diamo il benvenuto a un’altra settimana di avventure!

Buongiorno! Iniziamo a contare i secondi fino a quando il weekend non arriva!

Lunedì: il giorno in cui dimentichiamo quanti caffè abbiamo preso!

Buongiorno! Non temere, il lunedì passerà veloce… come un sogno!

Oggi è lunedì! Riepilogo in corso: “caffè fa miracoli”.

Buongiorno! Se il lunedì fosse un dolce, sarebbe sicuramente un pan di spagna!

Lunedì: il giorno ufficiale della caffeina!

Buongiorno! Ricorda: il lunedì è solo un passaggio… verso il meglio!

Spero che queste frasi ti facciano sorridere e ti aiutino ad affrontare il lunedì con leggerezza!