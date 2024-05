Oggi lunedi 20 maggio 2024 Frasi e immagini buongiorno: le più belle da condividere su Whatsapp e Facebook

Il lunedì mattina può sembrare spesso il giorno più difficile della settimana, ma è anche una nuova opportunità per iniziare con il piede giusto, con energia e positività. Iniziare la giornata con un messaggio di buongiorno può fare la differenza, portando un sorriso e un po’ di motivazione a chi lo riceve. Che tu stia cercando di ispirare te stesso o desideri rallegrare qualcuno a cui tieni, queste frasi del buongiorno per lunedì sono pensate per infondere un po’ di luce e ottimismo. Ogni frase è un invito a vedere il nuovo giorno come un’opportunità per crescere, realizzare i propri obiettivi e godersi ogni momento. Ecco 100 frasi del buongiorno per rendere il tuo lunedì, e quello di chi ti sta accanto, speciale e pieno di energia positiva.





Buongiorno e buon lunedì! Inizia la settimana con un sorriso.

Buongiorno! Che questo lunedì sia l’inizio di una settimana fantastica.

Buongiorno! Inizia la settimana con energia e positività.

Buongiorno! Svegliati con determinazione e affronta questo lunedì.

Buongiorno! Che questo lunedì ti porti nuove opportunità.

Buongiorno! Comincia la settimana con il piede giusto.

Buongiorno! Un nuovo lunedì, una nuova opportunità per essere felici.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia una giornata produttiva e serena.

Buongiorno! Inizia la settimana con il cuore leggero e la mente aperta.

Buongiorno! Affronta questo lunedì con un sorriso.

Buongiorno! Che questo lunedì sia pieno di gioia e soddisfazioni.

Buongiorno! Comincia la settimana con un atteggiamento positivo.

Buongiorno! Sfrutta al meglio ogni minuto di questo lunedì.

Buongiorno! Buon inizio di settimana!

Buongiorno! Che questo lunedì ti dia la forza per realizzare i tuoi sogni.

Buongiorno! Un nuovo lunedì è un nuovo inizio.

Buongiorno! Che la tua settimana inizi con tanta energia.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia un giorno pieno di successi.

Buongiorno! Inizia il lunedì con gratitudine e amore.

Buongiorno! Che questo lunedì sia il principio di una settimana meravigliosa.

Buongiorno! Affronta questo lunedì con coraggio e determinazione.

Buongiorno! Che la tua giornata sia luminosa e serena.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia una giornata produttiva e piena di felicità.

Buongiorno! Un lunedì pieno di opportunità ti aspetta.

Buongiorno! Inizia la settimana con entusiasmo e positività.

Buongiorno! Che questo lunedì porti con sé gioia e prosperità.

Buongiorno! Un nuovo lunedì, una nuova possibilità di fare del tuo meglio.

Buongiorno! Che questo lunedì sia l’inizio di qualcosa di fantastico.

Buongiorno! Inizia la settimana con un sorriso e tanta energia.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia un giorno pieno di realizzazioni.

Buongiorno! Un nuovo lunedì è una nuova occasione per essere felici.

Buongiorno! Che questo lunedì sia colmo di belle sorprese.

Buongiorno! Inizia il lunedì con il cuore leggero e la mente serena.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia una giornata serena e produttiva.

Buongiorno! Inizia la settimana con tanta energia e positività.

Buongiorno! Che questo lunedì ti porti nuove sfide e soddisfazioni.

Buongiorno! Affronta questo lunedì con determinazione e fiducia.

Buongiorno! Che la tua settimana inizi con un sorriso.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia una giornata piena di opportunità.

Buongiorno! Comincia il lunedì con un atteggiamento positivo.

Buongiorno! Che questo lunedì ti dia la forza per realizzare i tuoi progetti.

Buongiorno! Un nuovo lunedì è un nuovo inizio per essere felici.

Buongiorno! Che la tua settimana inizi con tanta energia e determinazione.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia un giorno pieno di successi e felicità.

Buongiorno! Inizia la settimana con gratitudine e amore nel cuore.

Buongiorno! Che questo lunedì sia il principio di una settimana meravigliosa.

Buongiorno! Affronta questo lunedì con coraggio e positività.

Buongiorno! Che la tua giornata sia luminosa e serena.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia una giornata produttiva e piena di gioia.

Buongiorno! Un lunedì pieno di opportunità ti aspetta.

Buongiorno! Inizia la settimana con entusiasmo e ottimismo.

Buongiorno! Che questo lunedì porti con sé felicità e prosperità.

Buongiorno! Un nuovo lunedì, una nuova possibilità di fare del tuo meglio.

Buongiorno! Che questo lunedì sia l’inizio di qualcosa di fantastico.

Buongiorno! Inizia la settimana con un sorriso e tanta energia.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia un giorno pieno di realizzazioni e successi.

Buongiorno! Un nuovo lunedì è una nuova occasione per essere felici.

Buongiorno! Che questo lunedì sia colmo di belle sorprese e opportunità.

Buongiorno! Inizia il lunedì con il cuore leggero e la mente serena.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia una giornata serena e produttiva.

Buongiorno! Inizia la settimana con tanta energia e positività.

Buongiorno! Che questo lunedì ti porti nuove sfide e soddisfazioni.

Buongiorno! Affronta questo lunedì con determinazione e fiducia.

Buongiorno! Che la tua settimana inizi con un sorriso e tanta energia.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia una giornata piena di opportunità e gioia.

Buongiorno! Comincia il lunedì con un atteggiamento positivo e ottimista.

Buongiorno! Che questo lunedì ti dia la forza per realizzare i tuoi progetti.

Buongiorno! Un nuovo lunedì è un nuovo inizio per essere felici.

Buongiorno! Che la tua settimana inizi con tanta energia e determinazione.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia un giorno pieno di successi e felicità.

Buongiorno! Inizia la settimana con gratitudine e amore nel cuore.

Buongiorno! Che questo lunedì sia il principio di una settimana meravigliosa.

Buongiorno! Affronta questo lunedì con coraggio e positività.

Buongiorno! Che la tua giornata sia luminosa e serena.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia una giornata produttiva e piena di gioia.

Buongiorno! Un lunedì pieno di opportunità ti aspetta.

Buongiorno! Inizia la settimana con entusiasmo e ottimismo.

Buongiorno! Che questo lunedì porti con sé felicità e prosperità.

Buongiorno! Un nuovo lunedì, una nuova possibilità di fare del tuo meglio.

Buongiorno! Che questo lunedì sia l’inizio di qualcosa di fantastico.

Buongiorno! Inizia la settimana con un sorriso e tanta energia.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia un giorno pieno di realizzazioni e successi.

Buongiorno! Un nuovo lunedì è una nuova occasione per essere felici.

Buongiorno! Che questo lunedì sia colmo di belle sorprese e opportunità.

Buongiorno! Inizia il lunedì con il cuore leggero e la mente serena.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia una giornata serena e produttiva.

Buongiorno! Inizia la settimana con tanta energia e positività.

Buongiorno! Che questo lunedì ti porti nuove sfide e soddisfazioni.

Buongiorno! Affronta questo lunedì con determinazione e fiducia.

Buongiorno! Che la tua settimana inizi con un sorriso e tanta energia.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia una giornata piena di opportunità e gioia.

Buongiorno! Comincia il lunedì con un atteggiamento positivo e ottimista.

Buongiorno! Che questo lunedì ti dia la forza per realizzare i tuoi progetti.

Buongiorno! Un nuovo lunedì è un nuovo inizio per essere felici.

Buongiorno! Che la tua settimana inizi con tanta energia e determinazione.

Buongiorno e buon lunedì! Che sia un giorno pieno di successi e felicità.

Buongiorno! Inizia la settimana con gratitudine e amore nel cuore.

Buongiorno! Che questo lunedì sia il principio di una settimana meravigliosa.

Buongiorno! Affronta questo lunedì con coraggio e positività.

Buongiorno! Che la tua giornata sia luminosa e serena.