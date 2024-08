Oggi lunedì 26 agosto 2024 Frasi e immagini buongiorno esclusive e migliori da inviare su Whatsapp e Facebook

Buongiorno! Lunedì è un giorno favoloso… per tornare sotto le coperte!





Buongiorno! Secondo i miei calcoli, ci sono 100 motivi per cui il lunedì non dovrebbe esistere!

Oggi è lunedì! Ecco un caffè per affrontare questa dura realtà!

Buongiorno! Se il lunedì fosse una persona, sarebbe l’amico che non ti invita mai alle feste!

Lunedì: il giorno in cui la vita ti dice “Dai, ricomincia da capo!” e tu rispondi “No, grazie!”

Buongiorno! È lunedì! È il giorno perfetto per dimenticare tutti i sogni del weekend!

Svegliati! È lunedì! Ma non preoccuparti: il tuo letto ti aspetta!

Buongiorno! Lunedì è quel giorno che ti fa desiderare di avere un lavoro da detective di misteri!

Oggi è lunedì: direi che è una buona scusa per essere un po’ più pigri!

Buongiorno! Lunedì è come una prova generale prima del weekend: tutto può andare storto!

Chi ha detto che il lunedì è duro non ha provato il giovedì senza caffè!

Buongiorno! Spero che il tuo caffè sia forte e il tuo lunedì sia breve!

Oggi è lunedì e se mi chiedi come va, ti dico solo… non chiedermelo!

Lunedì: il giorno in cui il tuo caffè dovrebbe avere un livello di caffeina a prova di bomba!

Buongiorno! È lunedì, e sto già contando i giorni per il prossimo weekend!

Oggi è lunedì! Inizia la settimana con un sorriso… e un po’ di cioccolato!

Lunedì: il giorno in cui il tuo animo festaiolo incontra la dura realtà del lavoro!

Buongiorno! Chi ha inventato il lunedì? Dobbiamo parlare!

Lunedì: quel giorno in cui i miei sogni di pigrizia si infrangono!

Buongiorno! Il lunedì è solo un brutto sogno dal quale spero di svegliarmi presto!

Oggi è lunedì; quindi, in pratica, sto solo cercando di rimanere sveglio!

Buongiorno! Lunedì è quel giorno in cui il tuo letto ti chiama più forte del tuo lavoro!

Se il lunedì avesse un volto, sarebbe l’emoticon triste!

Buongiorno! Iniziamo la settimana pensando che domani è già martedì!

Lunedì: il giorno perfetto per progettare la fuga dal lavoro!

Buongiorno! Oggi bisogna affrontare il lunedì con un bel “No, grazie!”.

Lunedì, ecco il mio piano: caffeina, procrastinazione e tanto cioccolato!

Buongiorno! Chi ha in programma di rendere il lunedì più dolce? Io ho portato i biscotti!

Oggi è lunedì! La mia motivazione è nascosta da qualche parte tra le coperte!

Buongiorno! Il lunedì è il modo gentile in cui il weekend dice “Non ci vediamo presto!”

Lunedì: è come fare una maratona… ma senza il divertimento!

Svegliati! È lunedì! Ma prima, un’altra tazza di caffè!

Buongiorno! Questo lunedì, la mia unica missione è sopravvivere!

Lunedì: quel giorno in cui il tuo entusiasmo per la vita si deve riavviare!

Buongiorno! Se il lunedì fosse un animale, sarebbe una lumaca!

Lunedì: il giorno in cui i sogni diventano incubi… di lavoro!

Buongiorno! Oggi è come una ripetizione generale per il weekend!

Lunedì: quando il tuo pigiama è più allettante del tuo outfit da lavoro!

Buongiorno! Non è un vero inizio settimana finché non c’è una sorta di caffè in mano!

Lunedì: il momento in cui le sveglie decidono di farci uno scherzo!

Buongiorno! È lunedì, e io ho bisogno di un assistente personale… soprattutto per il caffè!

Oggi è lunedì! Stiamo solo cercando di rimanere in verticale!

Buongiorno! Ricorda: ogni lunedì è una piccola lotta… ma puoi vincere!

Lunedì: il giorno in cui cerco di convincere il mio cervello a lavorare!

Buongiorno! Caffè e autoironia: le armi segrete per affrontare il lunedì!

Lunedì: quello strano giorno in cui i tuoi sogni di riposo devono scendere a compromessi!

Buongiorno! Questo lunedì, per favore, niente discussioni sul lavoro prima del caffè!

Lunedì: Quando il tuo obiettivo è solo arrivare fino a martedì!

Buongiorno! Oggi posso fare qualsiasi cosa, a patto che sia sul divano!

Spero che il tuo lunedì sia più dolce di una fetta di torta al cioccolato!

Buongiorno! Se il lunedì fosse una persona, sarebbe quella persona che dimentica il tuo compleanno!

Lunedì: quel giorno in cui mi sveglio e la mia motivazione dorme ancora!

Buongiorno! Se il lunedì avesse una personalità, sarebbe un commediografo triste!

Lunedì: il giorno in cui cerchiamo di capire perché non siamo ricchi!

Buongiorno! Il mio piano per oggi è non avere piani… è lunedì dopotutto!

Lunedì è come un semaforo rosso… per la mia carica di energia!

Buongiorno! Oggi è lunedì: solita storia, stessa fatica!

Lunedì: il giorno in cui il tuo letto è più accogliente di un’isola tropicale!

Buongiorno! È lunedì! Ricorda: tutte le cose belle richiedono tempo… e caffè!

Lunedì: quel giorno in cui i miei sogni di vacanza diventano ricordi!

Buongiorno! Se il lunedì fosse un dolce, sarebbe un budino senza zucchero!

Lunedì: il giorno perfetto per avviare il piano di fuga dal lavoro!

Buongiorno! Questo lunedì, prometto di sorridere tra una tazza di caffè e l’altra!

Lunedì: quando il tuo obiettivo è solo “non addormentarsi a lavoro”!

Buongiorno! È lunedì! Non temere, rimani concentrato sul weekend!

Lunedì: la giornata che ci fa sentire tutti un po’ zombie!

Buongiorno! La mia sveglia oggi è stata un vero ‘pugno’ in faccia!

Lunedì: il giorno in cui la caffeina diventa il mio migliore amico!

Buongiorno! Oggi è il giorno in cui devo convincere il mio cervello a funzionare!

Lunedì, sei di nuovo qui? Non è ora di fare un bel sonnellino?

Buongiorno! Questo lunedì è tutto futuro e zero presente!

Lunedì: il giorno in cui si ricomincia a contare… i giorni fino a venerdì!

Buongiorno! Il lunedì è una corsa… verso il caffè!

Lunedì: il mio nemico giurato e il mio allenatore personale contemporaneamente!

Buongiorno! Oggi è un nuovo lunedì da affrontare con il coraggio di un leone… o quello di una formica!

Lunedì: il giorno perfetto per scoprire la forza della caffeina!

Buongiorno! Le coperte e io abbiamo un legame speciale, soprattutto di lunedì!

Lunedì, giorno ufficiale della lista delle cose da fare che non farò!

Buongiorno! Se il lunedì avesse un profumo, odorerebbe di caffeina e cioccolato!

Lunedì: quel giorno in cui il weekend sembra così lontano!

Buongiorno! Spero che il tuo lunedì sia dolce come una fetta di torta!

Oggi è lunedì! Se qualcuno dice “buon inizio settimana”, ricordagli che stiamo solo sopravvivendo!

Buongiorno! Questo lunedì, mi propongo di non perdere la pazienza… troppo presto!

Lunedì: lo stregone dei sogni spezzati!

Buongiorno! Se il lunedì fosse un supereroe, sarebbe “Il Super Scoraggiatore”!

Lunedì: l’unico giorno che riesce a farmi rimpiangere la mia sveglia!

Buongiorno! Spero che tu abbia fatto sogni meravigliosi… prima di svegliarti per questo lunedì!

Lunedì: il giorno in cui ci si sente più stanchi del venerdì!

Buongiorno! Oggi è lunedì, perciò: calma e caffè!

Lunedì: il giorno che porta via tutte le energie positive del weekend!

Buongiorno! Vorrei che il lunedì avesse un tasto ‘snooze’!

Oggi è lunedì: il giorno che prova a convincerti che il lavoro è divertente!

Buongiorno! Il mio sogno è che il lunedì duri solo un minuto!

Lunedì: il giorno ideale per rimanere abbracciati al cuscino!

Buongiorno! Oggi è lunedì; non dimenticare di indossare il tuo sorriso finto!

Lunedì: la conclusione della festa del weekend… e un inizio della maratona lavorativa!

Buongiorno! Questo lunedì, prendiamo la vita con un cucchiaio di zucchero!

Lunedì: il giorno in cui anche le mucche si bloccano nel traffico!

Buongiorno! Lunedì è il momento perfetto per ricordare di non avere aspettative!

Oggi è lunedì! E indovina cosa? È solo il primo episodio della serie settimanale del “servizio tempestivo”!

Spero che queste frasi riescano a strapparti un sorriso e a rendere il tuo lunedì un po’ più leggero e divertente!