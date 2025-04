Corpo riaffiora dalle acque a Trieste: si tratta del 29enne Alessio Milan, disposta l’autopsia

La tragica scoperta del corpo di Alessio Milan è avvenuta ieri nel golfo di Trieste. Il giovane, originario di Treviso e residente in provincia di Venezia, è stato trovato privo di vita nelle acque al largo del quartiere di Grignano, vicino alla Riserva di Miramare. Una barca di passaggio ha notato il corpo galleggiare e ha immediatamente allertato le autorità.





Le unità navali della Capitaneria di Porto e i Vigili del Fuoco hanno recuperato il corpo, ma per Alessio Milan non c’era più nulla da fare. La polizia ha poi identificato il giovane e rinvenuto la sua auto parcheggiata nei pressi della riva, contenente il cellulare e altri effetti personali. Nessuna denuncia di scomparsa era stata presentata fino a quel momento, e la famiglia è stata informata solo in tarda mattinata.

La Procura di Trieste ha disposto un’autopsia per determinare le cause della morte. Il medico legale eseguirà anche esami tossicologici per escludere o confermare l’eventuale presenza di sostanze che potrebbero aver contribuito al decesso. Al momento, tutte le ipotesi restano aperte: dall’incidente a un gesto volontario, fino all’assunzione di sostanze che potrebbero aver indotto una caduta.

Dalle prime analisi del corpo non sono emersi segni evidenti di violenza, e il decesso risalirebbe alla notte di giovedì, ore prima del ritrovamento. La polizia sta cercando di ricostruire gli ultimi movimenti di Alessio Milan, analizzando i tabulati telefonici e il contenuto del suo cellulare. Non sono stati trovati biglietti o messaggi che suggeriscano un gesto estremo.

In parallelo, le autorità stanno esaminando alcune sostanze rinvenute nella vettura di Milan. Questi elementi potrebbero fornire ulteriori indizi sulle circostanze che hanno portato alla sua morte. La comunità locale è scossa dalla notizia, mentre le indagini proseguono per fare luce su questo tragico evento.

L’autopsia rappresenta un passaggio cruciale per chiarire i dubbi che circondano il caso. Le autorità sono determinate a scoprire la verità, mentre i familiari di Alessio Milan attendono risposte che possano spiegare la perdita del loro caro. La situazione resta delicata, e ogni dettaglio sarà esaminato con attenzione per comprendere appieno quanto accaduto.