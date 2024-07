Oggi lunedi 29 luglio 2024 Frasi e immagini buongiorno esclusive e migliori da inviare su Whatsapp e Facebook

Certo! Ecco 100 frasi di buongiorno divertenti per un lunedì:





Buongiorno! Ricorda: lunedì è solo l’assistente del fine settimana!

Buongiorno! È lunedì: oggi è il giorno in cui decido che la dieta inizia… domani!

Buongiorno! Lunedì è il giorno perfetto per un caffè… o cinque!

Buongiorno! Non preoccuparti, il caffè sarà con te, non come gli amici il lunedì!

Buongiorno! Lunedì: il giorno in cui il mondo intero è in modalità “snooze”.

Buongiorno! Se oggi è lunedì, possiamo iniziare a parlare del prossimo fine settimana?

Buongiorno! Ricorda: lunedì è solo un martedì che non si è ancora comportato bene!

Buongiorno! Oggi è il giorno in cui le cadenze sembrano più urgenti del solito!

Buongiorno! È lunedì, il giorno in cui i sogni di un fine settimana si infrangono!

Buongiorno! Se hai bisogno di me, sarò nel mio angolo a piangere per il weekend passato.

Buongiorno! Ricorda: il lunedì è il giorno in cui mettiamo in atto il “piano di redenzione” per il venerdì.

Buongiorno! Spero che il tuo week-end sia stato meglio del mio lavoro di lunedì!

Buongiorno! Dovevo andare in palestra… ma poi ho visto il mio letto e ho deciso di restare!

Buongiorno! Lunedì: l’altezza dell’arte del procrastinare!

Buongiorno! Se oggi ti sembra difficile, ricorda che anche il caffè deve essere caffè prima di essere buono!

Buongiorno! L’unico tipo di giustizia oggi è quella di riposarsi un po’ di più!

Buongiorno! Speriamo che oggi ci sia un’opzione “rimanda lunedì”.

Buongiorno! Lunedì è il Giovedì del weekend… se solo avessimo una macchina del tempo!

Buongiorno! Se il lunedì fosse un uomo, probabilmente sarebbe un pessimo amico!

Buongiorno! Ogni lunedì è una pagina bianca… completamente bianca perché non riesco a scrivere!

Buongiorno! Ricorda: il lunedì è una quantità di lavoro esagerata in arrivo!

Buongiorno! Spero che la tua settimana inizi meglio di quanto sia iniziata la mia dieta!

Buongiorno! Oggi è lunedì, il giorno in cui viene ripetuto il nostro trailer di “La settimana di lavoro”!

Buongiorno! Se questa giornata fosse un film, sarebbe “Questo è il lunedì che non mi merito”.

Buongiorno! Non temere, anche i supereroi hanno bisogno di caffè il lunedì mattina!

Buongiorno! Se non ci fosse il lunedì, non potremmo mai apprezzare il venerdì!

Buongiorno! Spero tu abbia dormito bene, perché oggi ci sarà un incontro di lavoro!

Buongiorno! Lunedì è il giorno in cui il cellulare è più carico della mia voglia di lavorare!

Buongiorno! Spero che la tua settimana sia lunga quanto le mie notti di sonno perse!

Buongiorno! Se lunedì fosse un cibo, sarebbe una torta… di legumi!

Buongiorno! Lunedì è solo il primo atto della grande commedia della settimana!

Buongiorno! Se vuoi cambiare il mondo, inizia con un caffè il lunedì mattina.

Buongiorno! Il lunedì è come un tostapane: fa sempre un rumore fastidioso!

Buongiorno! Oggi è un buon giorno per essere un professionista della procrastinazione.

Buongiorno! Se avessi un euro per ogni lunedì, sarei… sempre in difficoltà di caffè!

Buongiorno! Se il lunedì avesse un motto, sarebbe: “Arrestare il sonno!”

Buongiorno! Oggi è il lunedì in cui ci assicuriamo che la nostra vita non somigli alla nostra scrivania!

Buongiorno! Se i lunedì avremmo sentimenti, anche loro piangerebbero.

Buongiorno! La buona notizia è che un altro week-end è a solo sei giorni di distanza!

Buongiorno! Lunedì è il giorno perfetto per un nuovo inizio… o una nuova pietà!

Buongiorno! Lunedì: il giorno in cui affermiamo i nostri diritti di piangere al lavoro!

Buongiorno! Oggi è un giorno di lavoro: preparati a correre, ma senza mai andare da nessuna parte!

Buongiorno! Se oggi fosse un’origine di pizza, sarebbe “un’intera pizza condita di insoddisfazione”.

Buongiorno! Speriamo che oggi tu possa fare tutto ciò che non hai fatto durante il fine settimana… cominciando dal riposo!

Buongiorno! Se oggi fosse un programma televisivo, sarebbe “Il Grande Fratello di Lavoro”.

Buongiorno! Questo lunedì è come un’aspirina per il tuo weekend… strano, ma necessario!

Buongiorno! Lunedì: quel giorno in cui l’unica cosa che vogliamo è un riscatto!

Buongiorno! Oggi possiamo discutere liberamente il mistero del lunedì: perché è così lunghissimo?

Buongiorno! Non lasciarti trasportare dalla malinconia del lunedì… ripeti: “caffè”!

Buongiorno! Lunedì è solo un mercoledì vestito diversamente!

Buongiorno! Questo lunedì porta con sé la gioia di un caffè doppio e l’uscita da un sogno.

Buongiorno! Non perché chiedere il lunedì faccia sempre così schifo. È un mistero più profondo della vita!

Buongiorno! Se il lunedì è un viaggio, dovrebbe sempre avere una mappa e un motore a razzo!

Buongiorno! Oggi è il giorno in cui il desiderio di rimanere a letto può battere le cadenze.

Buongiorno! Se il lunedì fosse un cane, sarebbe un bulldog: stoico e lenteo.

Buongiorno! Spero tu non abbia dimenticato di comprare il caffè, altrimenti il ​​lunedì si rivelerà pericoloso!

Buongiorno! Oggi penso di dare un po’ di resistenza ai miei sentimenti di lunedì.

Buongiorno! Spero che tu sia pronto per affrontare il dilemma più grande: lunedì o sonno?

Buongiorno! Se i lunedì avrebbero piedi, sarebbero certamente delle ciabatte!

Buongiorno! È lunedì! Dobbiamo riavviare la settimana… a partire dal caffè!

Buongiorno! Prendi un respiro profondo; il fine settimana è ancora lontano!

Buongiorno! Il lunedì è quel genitore severo che ci ricorda che il fine settimana è finito.

Buongiorno! Spero che tu ti sia svegliato bene… e che il tuo caffè sia più forte di me!

Buongiorno! Lunedi: il giorno in cui il tuo cuscino ti chiama con voce d’oro!

Buongiorno! Ci vediamo tra una settimana… se sopravvivi a oggi!

Buongiorno! Questi sono i giorni più lunghi dell’anno: il lunedì e il lunedì!

Buongiorno! Se il lunedì porta dolori, il martedì porta ciambelle!

Buongiorno! Se solo il lunedì fosse un giorno festivo!

Buongiorno! Il caffè e il lavoro sono una strana coppia; uno rende l’altro sopportabile!

Buongiorno! Oggi vuoi che la tua vita sia alla grande? Prova con una grande tazza di caffè!

Buongiorno! Spero che tu sia più motivato oggi di quanto lo fossi ieri!

Buongiorno! Oggi il tuo lavoro è come una pentola a pressione: sotto pressione sin dal primo minuto!

Buongiorno! Se il lunedì ti fa sentire giù… ricorda che c’è sempre martedì!

Buongiorno! Lunedì: qualunque cosa tu faccia, va giù nel libro dei record!

Buongiorno! Oggi è un altro giorno in cui ci sembra impossibile svegliarsi!

Buongiorno! Se il lunedì potesse parlare, direbbe: “Non dire che non ti avevo avvisato!”

Buongiorno! Ogni lunedì ci ricorda la bellezza di un weekend trascorso!

Buongiorno! Se oggi fosse un evento sportivo, sarebbe la maratona del sonno!

Buongiorno! Buona fortuna, oggi potrebbe avere bisogno anche di un supereroe!

Buongiorno! Se sei felice oggi, hai sicuramente comprato il caffè giusto!

Buongiorno! Ho appena aggiornato il mio stato a “in lutto per il weekend”.

Buongiorno! Questo lunedì è così lungo che potrei abbracciare ogni secondo di sonno!

Buongiorno! Ti auguro un caffè sufficientemente forte da svegliare persino il tuo entusiasmo!

Buongiorno! Speriamo che oggi non sia tanto lungo da farti chiedere se hai la febbre!

Buongiorno! Sii più forte oggi della tua stanchezza!

Buongiorno! Iniziamo il lunedì con la stessa grinta di un panda che si sveglia!

Buongiorno! Questo dovrebbe essere l’inizio della settimana: facciamolo insieme!

Buongiorno! Per oggi, il mio unico piano è rimasto sveglio mentre lavoro!

Buongiorno! Se dovessi scegliere: mai più lunedì o senza caffè… preferirei il primo!

Buongiorno! Lunedì è il giorno in cui i sogni incontrano la realtà… e si sdraiano per riposare!

Buongiorno! Spero che tu abbia trovato il tuo equilibrio tra il lavoro e il sonno!

Buongiorno! Spero che oggi non ti venga voglia di tornare a letto… vieni da me!

Buongiorno! Ricorda: il lunedì ha il potere di farti sorridere… solo dopo un buon caffè!

Buongiorno! Se il lunedì avesse delle gambe, sarebbe sempre in ritardo.

Buongiorno! Iniziamo questa settimana con un bel caffè e una risata!

Buongiorno! Oggi è lunedì e ho il cuore pieno di… “non voglio lavorare”!

Buongiorno! Se pensi di aver già fatto abbastanza lunedì per tutta la vita, probabilmente hai ragione!

Buongiorno! Oggi chiudi gli occhi e immagina già il tuo weekend successivo!

Buongiorno! Il lunedì è come una banana: meglio se aspetto a mangiarla!

Buongiorno! Spero che il tuo caffè sia più forte delle tue preferenze per il fine settimana!

Spero che queste frasi rendano il tuo lunedì un po’ più leggero e divertente!