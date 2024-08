Oggi sabato 3 agosto 2024 Frasi e immagini buongiorno esclusive e migliori da inviare su Whatsapp e Facebook

Certo! Ecco 100 frasi di buongiorno divertenti per iniziare la giornata con un sorriso:





Buongiorno! Ti auguro una giornata così bella che anche il tuo caffè sorride!

Buongiorno! Ricorda: oggi è il giorno perfetto per fare ciò che hai rimandato ieri!

Buongiorno! Spero che la tua giornata sia più brillante della tua scrivania dopo che l’hai pulita!

Buongiorno! Se il mondo ti sembra grigio, aggiungi un pizzico di follia e diventerà colorato!

Buongiorno! Spero che il tuo caffè sia forte e la tua giornata breve!

Buongiorno! Non dimenticare di sorridere: è l’unico allenamento che tutti possono fare!

Buongiorno! Se non puoi brillare, fai almeno un po’ di rumore!

Buongiorno! Spero che la tua giornata sia così fantastica da far invidia al tuo pigiama!

Buongiorno! Oggi è un buon giorno per essere felice, ma anche per essere pigro! Scegli con saggezza.

Buongiorno! La vita è come un caffè: se non è forte, non serve a niente!

Buongiorno! Non prendere la vita troppo sul serio, nessuno ne uscirà vivo!

Buongiorno! Caffè e caramelle: la dieta di oggi!

Buongiorno! Hai già mangiato? Se no, è ora di farlo, prima che il tuo caffè ti faccia parlare alla pianta!

Buongiorno! La giornata è come un vestito: se non la riempi di colori, rischia di essere noiosa!

Buongiorno! Non sei il primo a svegliarti scontroso; oggi ci sono molte persone da picchiare!

Buongiorno! Al lavoro porterò solo un sorriso: tanto, la mia testa è già dura!

Buongiorno! Ogni giorno è un nuovo inizio, ma tu continui a rimandare… Che grande talento!

Buongiorno! Se l’otto di agosto fa caldo, tu alzati e fai il bagno!

Buongiorno! Non possiamo cambiare il mondo, ma possiamo cambiare il cioccolato con il caffè!

Buongiorno! Oggi è un buon giorno per iniziare a contare le calorie… a metà pomeriggio!

Buongiorno! La vita è un’opera d’arte: dipingila a modo tuo, ma con i colori giusti!

Buongiorno! Ti auguro una giornata carica come la mia batteria dopo 12 ore di carica!

Buongiorno! Se ti senti giù, fai come il pancake: girati!

Buongiorno! Ricorda: non esiste una persone perfetta… solo persone con un buon caffè!

Buongiorno! La vita è troppo corta per bere caffè cattivo!

Buongiorno! Spero che oggi tu possa ricevere più abbracci delle critiche!

Buongiorno! Ricorda, ogni piccolo passo conta… anche se a volte è uno strascico!

Buongiorno! Spero che il tuo giorno sia carico di occasioni… e di snack!

Buongiorno! Se la vita ti offre limoni, chiedi sale e tequila!

Buongiorno! Nulla è impossibile: puoi anche rimanere a letto tutto il giorno!

Buongiorno! La vita è un viaggio e oggi ti dico di fermarti per un po’ al chiosco del gelato!

Buongiorno! La mia piante mi dicono che oggi non dovrebbe piovere… e loro hanno sempre ragione!

Buongiorno! Se gli altri ti dicono che sei strano, ricorda che le persone normali non hanno mai inventato nulla!

Buongiorno! Una bella giornata per abbracciare il divano… e forse un paio di biscotti!

Buongiorno! Oggi è il giorno in cui i sogni diventano realtà… se riesci a svegliarti!

Buongiorno! È tempo di brillare… ma non con i miei panni stropicciati!

Buongiorno! oggi si ride per non piangere… O viceversa!

Buongiorno! Trova il tuo ritmo e balla come se nessuno stesse ascoltando… anche se non è un bel suono!

Buongiorno! Se il caffè non funziona, prova con una buona dose di cioccolato!

Buongiorno! Sii chi sei e fai quello che vuoi… purché non ti addormenti sul lavoro!

Buongiorno! Non essere timido… scrollati di dosso la stanchezza e goditi la giornata!

Buongiorno! Oggi potresti essere un eroe… oppure solo una persona con una buona scusa per restare a casa.

Buongiorno! Spero che la tua giornata abbia più frutti che doveri!

Buongiorno! Inizia bene la giornata: chiedi un abbraccio gratuito!

Buongiorno! La vita è una corsa: corri, ma dimentica di indossare le scarpe!

Buongiorno! Oggi abbi pietà del mio caffè… non me ne frega niente della licenza… voglio solo caffeina!

Buongiorno! Non portare mai i problemi a letto; lasciali nel mondo reale.

Buongiorno! Sto cercando di essere una persona migliore… solo che il mio cuscino non vuole che io mi alzi!

Buongiorno! Spero che tu non prenda la vita troppo seriamente, non ne usciresti vivo!

Buongiorno! Ritocchiamo la giornata, anche se con un caffè macchiato!

Buongiorno! Se tutto mh va male, non dimenticare che c’è sempre Netflix!

Buongiorno! La tua missione per oggi è far ridere almeno una persona.

Buongiorno! Prendi una pausa e fai un sorriso… non si sa mai chi potrebbe giudicarti!

Buongiorno! Se ti dà fastidio la sveglia, segirai pure il cuscino, giusto?

Buongiorno! Gli eroi sono tra noi… molti di loro sono solo in pigiama!

Buongiorno! La vita è una commedia, ma tu decidi di farne un capolavoro.

Buongiorno! La giornata è un po’ come la pizza: può andare bene anche se ha un aspetto strano!

Buongiorno! Spero che oggi tu possa affrontare le sfide con lo spirito di un supereroe… e il pigiama sotto!

Buongiorno! Per una giornata felice, serviti pure un secondo caffè… a te la scelta della tazza!

Buongiorno! Non contare le calorie, conta i sorrisi!

Buongiorno! La vita è una lunga serie di risate… meglio ricominciare da oggi!

Buongiorno! Hai un piano per oggi? No? Perfetto, si parte all’avventura!

Buongiorno! Spero che il tuo viaggio oggi sia senza intoppi… specialmente quelli dell’ufficio!

Buongiorno! Non preoccuparti di bruciarti: c’è sempre un’altra tazza di caffè!

Buongiorno! Ricorda, la vita è un oggetto misterioso di cui non conosciamo il destino… quindi fai comunque delle battute!

Buongiorno! È tempo di sfidare la gravità… andando verso il frigo!

Buongiorno! Prepara la tua mente per la grande avventura che è la vita dentro la routine!

Buongiorno! Se la vita ti offre limoni, chiedi un cocktail!

Buongiorno! Non dimenticare di leggere il tuo oroscopo; magari ti avvisa di non incontrare quel collega oggi!

Buongiorno! Il tuo sorriso è contagioso, ma non chiedermi di portarlo in ufficio!

Buongiorno! Oggi non importa chi hai accanto, ma chi sogni di incontrare!

Buongiorno! Sii il comandante del tuo cuscino… o almeno della tua poltrona!

Buongiorno! Se la vita fosse una canzone, la mia sarebbe un mash-up di pop e melodie da cucina!

Buongiorno! Se ti chiedono come stai, dì che stai “alla grande”, anche se non è vero!

Buongiorno! Oggi niente rimpianti, solo risate!

Buongiorno! Lascia che la tua energia sia come il caffè: forte e senza limiti!

Buongiorno! Non dimenticare di alzarti dal letto… hai un mondo intero da ignorare!

Buongiorno! Se devi affrontare i tuoi nemici oggi, rendi il tuo sorriso straordinario!

Buongiorno! La vita è un circo e tu sei il protagonista comico!

Buongiorno! Ogni giorno è come un pizza: scegli i tuoi topping e goditi il morso!

Buongiorno! Inizia giorno con una buona colazione: così potrai affrontare il tuo capo!

Buongiorno! Spero che tu possa goderti la giornata senza affanni… ma con dolci!

Buongiorno! Ogni giorno è un’avventura selvaggia, ma va bene, gli zombi arrivano solo di mercoledì!

Buongiorno! La cosa più bella di oggi? Che puoi scrivere tutto da qui!

Buongiorno! L’umore è una scelta: speriamo che oggi sia una commedia!

Buongiorno! Oggi è una giornata fantastica per mentire e dire che sei già in vacanza!

Buongiorno! La vita è un viaggio e noi siamo solo i passeggeri… un po’ ubriachi, ma in compagnia!

Buongiorno! Non lasciare che uno stupido risveglio ti rovini la giornata.

Buongiorno! Sei un vagabondo nell’universo di caffeina!

Buongiorno! Non dimenticare di ridere di te stesso: è un ottimo modo per iniziare!

Buongiorno! Se il cuore ti pesa, aggiungi un sorriso e scrivi con il cuore!

Buongiorno! Oggi è una giornata da dedicare all’amore: amati, prendi il dolce per prima!

Buongiorno! La gente dice che ridere è il miglior medicinale: ottima cura per il lunedì!

Buongiorno! La vita è un puzzle: chiudi gli occhi e cerca di montarlo senza le istruzioni!

Buongiorno! Ogni giorno è un’opportunità per far ridere il mondo!

Buongiorno! Non dimenticare: oggi è la mia giornata di bellezza… ed è rimasta nel miglior sonno!

Buongiorno! Spero che tu abbia una giornata così divertente da farti passare il mal di testa!

Buongiorno! Oggi è una giornata perfetta per chiedere un giorno libero per essere felice!

Buongiorno! Oggi porta il tuo sguardo impavido; non ho tempo per nevrotici!

Buongiorno! Che oggi sia un giorno da ridere… e ricorda: la risata è migliore dell’aria condizionata!

Spero che queste frasi ti strappino un sorriso e rendano la tua giornata più leggera!