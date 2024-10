È caduto un ascensore all’interno di un palazzo in via delle Vergini, nel centro storico di Roma, la stessa via del Teatro Quirino, a pochi passi dal Quirinale e dalla Fontana di Trevi. Stando a quanto si apprende, nell’edificio c’era un cantiere. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, polizia e polizia locale.





Da fonti della polizia locale, ci sarebbero un morto e due feriti, di cui uno in gravi condizioni.