Omar Khelif, padre della pugile algerina Imane Khelif, esprime il suo sostegno alla figlia in seguito alle controversie sulle normative di idoneità di genere alle Olimpiadi. Sottolinea che «mia figlia è una ragazza, l’ho educata per essere laboriosa e coraggiosa», auspicando che Imane possa conquistare la medaglia d’oro e sollevare la bandiera nazionale a Parigi. In risposta alle polemiche, Imane Khelif e Angela Carini dichiarano: «Nutriamo la speranza che arrivi in finale e vinca le Olimpiadi».