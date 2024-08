Oliviero Toscani racconta la sua lotta contro l’amiloidosi: “È una malattia incurabile, ho perso 40 chili in un anno”

Oliviero Toscani, celebre fotografo italiano, sta affrontando una dura battaglia contro l’amiloidosi, una malattia incurabile. In una recente intervista al Corriere della Sera, ha condiviso il suo stato attuale e i suoi pensieri profondi sulla vita e sulla morte.





Toscani ha rivelato di aver perso 40 chili in poco più di un anno a causa della malattia. Nonostante questa lotta, ha dichiarato: “Non ho paura di morire, basta che non faccia male”. Attualmente, sta seguendo una cura sperimentale, ma ha confessato che anche il semplice piacere di bere vino non è più possibile, poiché il sapore è alterato dai medicinali.

Nell’intervista, Toscani ha raccontato come la sua vita sia cambiata radicalmente. “Fino al giorno prima di essere così, lavoravo come se avessi 30 anni. Poi una mattina mi sono svegliato e all’improvviso ne avevo 80”. Ha evidenziato che la malattia lo ha reso più consapevole della bellezza della vita.

“Mi pento delle cose che non ho fatto, non di quelle che ho fatto”, ha dichiarato, sottolineando il suo desiderio di mantenere la libertà anche in una situazione così difficile. Anche se si sente “come incatenato”, si considera libero di pensare e agire secondo la propria volontà.

Riflessioni sulla Morte

Parlando del tempo che gli resta, Toscani ha dichiarato: “Non si sa quanto tempo mi resta”. Ha anche riflettuto su se sarebbe stato meglio avere un problema di demenza con un corpo sano, pensando al benessere degli altri. Ha menzionato di voler contattare il suo amico Marco Cappato per discutere di scelte di vita e morte, dicendo: “Ogni tanto mi vien voglia”.

I Tre Ultimi Desideri di Toscani

Toscani ha espresso i suoi tre ultimi desideri, che riflettono il suo profondo senso di giustizia e umanità:

Eliminare l’ingiustizia: Combattere contro le differenze sociali ed economiche. Eliminare la violenza: Promuovere un mondo più pacifico. Eliminare tutto ciò che è tossico: Dalla salute all’ambiente, una questione di grande importanza.

Curiosità su Oliviero Toscani

Carriera : Toscani è noto per le sue campagne pubblicitarie provocatorie e per il suo lavoro con il marchio Benetton , che ha spesso affrontato temi sociali e politici.

: Toscani è noto per le sue campagne pubblicitarie provocatorie e per il suo lavoro con il marchio , che ha spesso affrontato temi sociali e politici. Impatto sociale: Ha sempre cercato di utilizzare la fotografia come strumento per la sensibilizzazione sociale, affrontando temi come il razzismo, la povertà e la salute.

In questa fase della sua vita, Oliviero Toscani continua a dimostrare una straordinaria forza e un impegno instancabile nei confronti di ideali nobili, lasciando un segno indelebile nel mondo dell’arte e della società.