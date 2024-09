Omicidio a Paderno Dugnano, i nonni del ragazzo di 17 anni si stringono a lui: «Sentiamo pena e compassione, desideriamo incontrarlo». Sarà nominato un tutore

Una tragedia familiare sconvolge Paderno Dugnano, dove sabato sera un ragazzo di soli 17 anni ha commesso una strage all’interno della propria casa, uccidendo il fratello minore di 12 anni, e i genitori, Fabio e Daniela, che cercavano di intervenire. I nonni del giovane, profondamente colpiti dall’accaduto, hanno espresso la loro compassione per il nipote e il desiderio di incontrarlo, anche se ciò non sarà possibile prima dell’udienza di convalida dell’arresto.





Paderno Dugnano, i nonni esprimono compassione: «Molto pena per lui»

Dopo il terribile evento, i nonni del ragazzo hanno rilasciato una dichiarazione toccante, mostrando «molta pena e compassione» nei confronti del loro nipote. Nonostante l’atrocità di quanto accaduto, hanno sottolineato la loro volontà di volerlo incontrare e sostenere. Attualmente, il ragazzo è in attesa di un tutore, e le autorità stanno cercando di comprendere le motivazioni dietro a tali atteggiamenti violenti. La vicenda ha generato un forte impatto emotivo, non solo sulla famiglia, ma anche sull’intera comunità.

I nonni hanno enfatizzato come la famiglia stia cercando di rimanere unita in questo momento di crisi. Durante una conferenza stampa, i magistrati hanno spiegato che la famiglia sta cercando di «fare quadrato attorno a lui». Il giovane, inizialmente reticente, ha deciso di confessare dopo aver parlato con i suoi familiari e il legale, offrendo nuove informazioni sull’evento drammatico.

La procuratrice: «Un movente non chiaro, dobbiamo scavare a fondo»

La procuratrice ha dichiarato che al momento non c’è un movente chiaro per gli omicidi e che sarà fondamentale continuare a indagare per scoprire il perché di un simile gesto. La comunità è in stato di shock, cercando di dare un senso a quanto accaduto in una famiglia che, all’apparenza, sembrava vivere una vita tranquilla.

«Sembravano una famiglia normale», riporta un amico del ragazzo. «Lo vedevo in giro, ci salutavamo. Non avrei mai pensato che potesse succedere una cosa del genere». La notizia ha colpito profondamente coloro che conoscevano il giovane e la sua famiglia.

La scena del crimine e il ricordo delle vittime

All’esterno della casa, un mazzo di fiori è stato depositato in onore delle vittime. Un semplice messaggio recita: «Riposate in pace». Vicino al cancelletto pedonale, un’atmosfera di tristezza pervade l’aria, mentre i curiosi continuano ad affollare la zona.

Durante il giorno, la villetta teatro della strage è rimasta sotto il controllo delle forze dell’ordine, con un nastro rosso e bianco che segnala la scena del crimine. In questa situazione, i familiari e gli amici cercano di affrontare la triste realtà di una perdita tanto tragica. La comunità si stringe attorno ai familiari delle vittime, mentre si cerca di trovare conforto tra il dolore e la confusione che avvolge Paderno Dugnano.