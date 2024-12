Operaio 18enne cade nel vuoto in un cantiere a Corsico: incidente sul lavoro, condizioni gravi

Un grave incidente sul lavoro si è verificato oggi, venerdì 13 dicembre, a Corsico, comune situato nell’area metropolitana di Milano. Un operaio di appena 18 anni è stato vittima di una caduta da un’altezza considerevole, riportando gravi traumi. L’episodio, che ha destato grande preoccupazione, si è verificato intorno alle ore 8 del mattino in un cantiere situato in via Molinetto di Lorenteggio al civico 39.





Secondo le prime informazioni raccolte, il giovane sarebbe precipitato da un’altezza di circa sei metri mentre lavorava all’interno del cantiere. La dinamica esatta dell’incidente è ancora al vaglio delle autorità competenti. Sul posto sono giunti tempestivamente i soccorritori del 118, che hanno fornito le prime cure al ragazzo prima di trasferirlo d’urgenza, in codice rosso, al pronto soccorso dell’ospedale Niguarda di Milano. Le sue condizioni sono state descritte come estremamente gravi, con traumi diffusi su tutto il corpo. Al momento non è chiaro se il giovane sia in pericolo di vita.

Oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e i vigili del fuoco, chiamati per supportare le operazioni di soccorso e per effettuare i rilievi necessari. I militari stanno conducendo un’indagine per ricostruire l’accaduto e verificare il rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro. Allo stesso tempo, i tecnici dell’Agenzia di tutela della salute (ATS) della città metropolitana sono stati coinvolti per accertare eventuali responsabilità.

Un testimone presente sul luogo dell’incidente ha dichiarato: “È successo tutto in pochi attimi. Abbiamo sentito un forte rumore e ci siamo girati di scatto. Era già a terra ed era evidente che la caduta fosse stata molto violenta.” Le parole del testimone sottolineano la drammaticità della situazione e l’urgenza dell’intervento dei soccorsi.

La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha coordinato l’intervento dei medici e dei paramedici del 118. Gli operatori sanitari hanno agito prontamente per stabilizzare il giovane prima del trasporto in ospedale. Un portavoce dell’Areu ha riferito: “Abbiamo fatto tutto il possibile per garantire un intervento rapido ed efficace. La situazione era critica fin dal primo momento.”