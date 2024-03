Orario di Lolita Lobosco 3: quando inizia e finisce ogni episodio con Luisa Ranieri

La terza stagione di Lolita Lobosco è pronta a catturare nuovamente l’attenzione del pubblico con le avvincenti vicende della vicequestore più amata di Bari, magistralmente interpretata da Luisa Ranieri. Basata sui romanzi di successo di Gabriella Genisi, la serie si immerge ancora una volta nei misteri della città pugliese, promettendo colpi di scena e nuove sfide emotive per la nostra eroina.





Quando Seguire le Nuove Avventure di Lolita

Le nuove puntate di Lolita Lobosco 3 illuminano il prime time di Rai 1 ogni lunedì sera, proponendo un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere. La serie si colloca in una fascia oraria strategica, debuttando subito dopo il celebre game show Affari Tuoi condotto da Amadeus.

Dettagli sull’Orario di Trasmissione

La puntata prende il via intorno alle 21:45, subito dopo la conclusione di Affari Tuoi. Per chi preferisce una visione ininterrotta, la stessa puntata è disponibile su RaiPlay, permettendo di godersi l’episodio senza pause pubblicitarie. La trasmissione su Rai 1 si conclude poi alle 23:40, offrendo quasi due ore di intrattenimento di qualità.

Lolita Lobosco, con la sua forza e determinazione, si trova nuovamente a confrontarsi con dilemmi personali e professionali. La trama si infittisce intorno alle sue scelte di cuore, in particolare riguardo l’enigmatico Angelo, e l’arrivo di Leon, interpretato da Daniele Pecci, promette nuovi sviluppi sentimentali.

Oltre alla protagonista, numerosi sono i personaggi che arricchiscono la narrazione, ciascuno con le proprie storie e sfide. La presenza di nuovi volti e vecchi amici promette di rendere questa stagione ancora più coinvolgente e sorprendente.

In conclusione, Lolita Lobosco 3 si conferma un appuntamento da non perdere per gli amanti del giallo e del dramma, capace di unire mistero, emozioni e profondi spunti di riflessione sulla società e sul ruolo della donna in ambito lavorativo e sentimentale. Sintonizzatevi su Rai 1 ogni lunedì sera per seguire le indagini e le vicissitudini di Lolita e della sua squadra.

Il cast principale della serie “Lolita Lobosco”, basata sui romanzi di Gabriella Genisi e ambientata a Bari, vede come protagonista Luisa Ranieri nel ruolo di Lolita Lobosco. Al suo fianco, troviamo un gruppo di personaggi ricorrenti e interpreti di talento che contribuiscono a creare la trama avvincente e le dinamiche della serie. Ecco alcuni dei membri principali del cast:

Luisa Ranieri nei panni di Lolita Lobosco , la determinata vicequestore che combina intelligenza investigativa e profonda umanità.

nei panni di , la determinata vicequestore che combina intelligenza investigativa e profonda umanità. Antonio Gerardi interpreta Italo Sasso , collega e interesse amoroso di Lolita, con cui condivide un’intesa professionale e personale complessa.

interpreta , collega e interesse amoroso di Lolita, con cui condivide un’intesa professionale e personale complessa. Massimiliano Gallo nel ruolo di Gaetano Berardi , un altro membro della squadra di polizia, caratterizzato da una forte lealtà verso Lolita e il team.

nel ruolo di , un altro membro della squadra di polizia, caratterizzato da una forte lealtà verso Lolita e il team. Edoardo Buscetta è Valerio Bonfanti , un giovane e brillante agente che lavora al fianco di Lolita, ammirando le sue capacità e imparando da lei.

è , un giovane e brillante agente che lavora al fianco di Lolita, ammirando le sue capacità e imparando da lei. Piera Degli Esposti (la sua partecipazione può variare in base alla stagione considerata, data la sua scomparsa nel 2021) ha interpretato la madre di Lolita, un personaggio che offre spunti sulla vita privata e le origini della protagonista.

(la sua partecipazione può variare in base alla stagione considerata, data la sua scomparsa nel 2021) ha interpretato la madre di Lolita, un personaggio che offre spunti sulla vita privata e le origini della protagonista. Enzo Paci interpreta Mimmo Lobosco, il fratello di Lolita, offrendo ulteriori insight sulla famiglia e sul background del personaggio principale.

Il cast supportivo e gli attori che interpretano i vari episodi possono variare a seconda delle stagioni e delle trame specifiche, arricchendo la serie con nuove storie e personaggi interessanti. La forza di “Lolita Lobosco” risiede non solo nelle trame avvincenti e nell’ambientazione suggestiva ma anche nelle solide performance del suo cast, capace di portare in vita la complessità dei personaggi e le sfumature della società pugliese.