Oroscopo Branko e Paolo Fox oggi 26 settembre 2024: previsioni da ariete a pesci

Ariete

Giornata tesa, con possibili critiche e malintesi. Attenzione a come comunicate, meglio rimandare discussioni importanti a domani. Sul lavoro nuovi progetti in vista, ma serve pazienza.





Toro

Novità positive in ambito professionale, con nuove opportunità e accordi. In amore invece qualcosa non funziona, rischiate conflitti con il partner per scarsa attenzione.

Gemelli

Fase di monotonia e mancanza di stimoli. Giove vi aiuterà a trovare nuove strade, ma dovete capire cosa volete. In amore perplessità da risolvere, riflettete sul da farsi.

Cancro

La Luna nel vostro segno porta cambiamenti anche radicali. Venere vi aiuta nelle scelte importanti in amore e lavoro. Siete più lucidi e pronti ad affrontare novità.

Leone

Stelle favorevoli, ma serve più fantasia. State puntando più sul lavoro che sull’amore, cercate di capire col partner cosa non va e trovate soluzioni insieme.

Vergine

Momento propizio per introdurre novità, ma attenzione a non fare passi più lunghi della gamba a livello finanziario. Domenica e lunedì giornate positive.

Bilancia

Sole e Mercurio positivi vi rimettono in pista, soprattutto nelle relazioni. Non vendicate torti subiti, andate avanti. Attenzione a problemi fisici per Marte opposto.

Scorpione

Fase intuitiva, seguite i vostri presentimenti. In amore serve chiarezza nel weekend. Dal 2025 Giove favorevole porterà nuovi progetti. Più sicurezza in voi stessi.

Sagittario

Giornata stimolante e piena di energia. Sul lavoro affronterete nuove sfide con grinta. In amore passione al centro della scena, sia per coppie che single.

Capricorno

La vostra determinazione farà la differenza. Gestite situazioni complesse con disciplina. In amore cercate conferme e dialogo più profondo col partner.

Acquario

Giornata vivace e sorprendente. Opportunità di collaborazioni innovative al lavoro. In amore attrazione per situazioni insolite, voglia di novità.

Pesci

Giornata di sensibilità e introspezione. Seguite le intuizioni per decisioni importanti. In amore romanticismo protagonista, momenti dolci per le coppie.