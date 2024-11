Oroscopo: i segni zodiacali più fortunati nella settimana dal 4 al 10 novembre 2024, con Leone e Sagittario in cima alla lista

La classifica dei segni più fortunati della settimana dal 4 al 10 novembre 2024 promette di essere particolarmente energica e stimolante, con i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) che emergono sotto l’influsso positivo di Mercurio e Marte.

La settimana che va dal 4 al 10 novembre 2024 si presenta con un crescente ottimismo, specialmente per i segni di fuoco. Questo grazie al transito di Mercurio in Sagittario e di Marte in Leone, che definisce un periodo favorevole dopo una settimana di intense emozioni e introspezione. La stabilità apportata da Marte, che rimane in Leone per un lungo periodo, contribuisce ulteriormente a questa atmosfera positiva.





Classifica dei segni più fortunati: previsioni dal 4 al 10 novembre 2024

Di seguito, vi presentiamo la classifica dei segni più fortunati per la settimana in arrivo, con le relative previsioni.

12. Gemelli

In questa settimana, i Gemelli si sentono meno socievoli rispetto al solito. A causa della Luna sfavorevole, sarà opportuno adottare un atteggiamento più riservato per evitare conflitti e malintesi. Un buon consiglio è quello di circondarsi di silenzio per ritrovare calma e serenità.

11. Pesci

Per i Pesci, la capacità di ascolto in ambito sentimentale risulta particolarmente compromessa. Anche momenti di romanticismo si limitano a piccoli gesti quotidiani, come prendersi cura delle piante. La vostra sensibilità è messa alla prova e la settimana si prospetta piuttosto pesante.

10. Vergine

Per i Vergine, questo è un periodo burocratico più che creativo. La stanchezza potrebbe farsi sentire, portando a un’eccessiva auto-critica. È importante trovare momenti di ristoro per evitare di cadere in tristezze inutili. Stabilire contatti con amici fidati può rivelarsi utile.

9. Toro

I Toro ritrovano un po’ di energia, ma l’insicurezza regna sovrana, rendendo difficile l’espressione delle idee. Sarà fondamentale condividere le proprie strategie in modo aperto per evitare isolamento e frustrazione. Cercate di non isolarvi, valorizzate la comunicazione.

8. Scorpione

I Scorpioni sentiranno il peso di Marte contro. Questo potrebbe portare a un disinteresse per le interazioni sociali e sentimentali. Meglio dedicarsi a hobby personali e stimolanti, come serie investigative o letture che possano rivelarsi un valido rifugio.

7. Acquario

La sensazione di essere circondati da segreti e oscurità affligge gli Acquari. La sensazione di isolamento cresce, quindi sarà utile confidarsi con amici fidati e evitare di prendere decisioni affrettate. Scegliete con attenzione come investire il vostro tempo libero.

6. Capricorno

Per i Capricorni, la settimana segna una ripresa dell’autostima. Anche se le critiche potrebbero continuare, è fondamentale mantenere elevato il morale. Sfruttate le energie positive per riprendere il controllo della vostra vita e rinnovare i vostri progetti.

5. Cancro

I Cancro si sentiranno spinti a trovare un nuovo equilibrio tra lavoro e vita personale. Con Marte in una posizione più favorevole, c’è la possibilità di riprendere in mano progetti rimasti indietro. Ricordate di dedicarvi anche a momenti di relax e svago.

4. Bilancia

Finalmente, le BILANCIA possono tornare a brillare. Le energie finalmente tornano favorevoli, portando nuove opportunità sociali e lavorative. Siate pronti a cogliere al volo occasioni e a godervi al meglio il tempo trascorso con le persone a voi care.

3. Ariete

Per gli Ariete, c’è un rinnovato senso di determinazione. Questa settimana porterà nuove opportunità, quindi preparatevi a fare scelte audaci. La vostra predisposizione all’azione sarà un valore aggiunto sia in ambito personale che professionale.

2. Leone

I Leoni si sentiranno nel pieno delle loro forze, con un’energia contagiosa che influenzerà positivamente chi li circonda. Approfittate di questo momento per iniziare nuovi progetti o per rafforzare le vostre relazioni.

1. Sagittario

Infine, il Sagittario emerge come il segno più fortunato della settimana. Il vostro desiderio di apprendere e scoprire vi porterà a esplorare nuove strade. Abbracciate tutto ciò che viene offerto con entusiasmo e ottimismo.