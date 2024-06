Oroscopo Paolo Fox oggi 23 giugno 2024: previsioni per tutti i segni zodiacali. Scopri cosa ti riserva il cielo per la giornata di oggi.





Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 giugno 2024: Ariete, Toro, Gemelli

ARIETE: state aspettando la persona giusta a cui presentare ciò che avete in mente. Non dite “no” a proposte che arrivano in questo momento, se c’è un accordo in ballo da tempo converrebbe arrivare al dunque entro il 30 giugno. Se c’è una persona che vi interessa, suggerisce l’oroscopo del giorno di Paolo Fox, incontratela entro domenica, non sottovalutate i nuovi amori e le nuove amicizie. Anche perchè questa domenica, appunto, riaccende la passione, porta buone intuizioni e persino sogni premonitori.TORO: mai come in questa giornata, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, dovrete contare fino a dieci prima di parlare o di fare una scelta di cui non siete sicuri (e che potrebbe essere sbagliata), alcune parole potrebbero infastidire una persona che non capisce il vostro spirito critico e dissacrante, quel black humor che tanto vi piace. Il rischio è di sollevare un polverone quindi attenti, è vero che siete impazienti e volete premere sull’acceleratore durante quest’estate ma non esagerate. Qualcuno ha paura di non riuscire a concretizzare un progetto che ha in mente.GEMELLI: queste giornate portano qualcosa in più, soprattutto per chi deve recuperare da un problema fisico e tornare in forma dopo un periodo complicato. Nella seconda parte di luglio ci saranno stelle davvero interessanti, cercate quindi di “traghettare” la situazione fino a quel momento. Tutti coloro che hanno fatto una nuova conoscenza a giugno la porteranno avanti al meglio, sarebbe il caso anche di organizzare un bel viaggio e di cambiare aria. Giove nel segno invita ad innovare sul lavoro ma state aspettando la persona giusta a cui presentare ciò che avete in mente.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 giugno 2024: Cancro, Leone, Vergine

CANCRO: la Luna dissonante provoca qualche lieve fastidio, il che però non incide granchè sul vostro periodo positivo. Potreste arrabbiarvi per una frase poco felice del partner ma niente di allarmante, in ogni caso meglio essere cauti con le parole ed evitare le polemiche (oltre che dare un po’ di spazio al partner).LEONE: più capace di assumersi responsabilità e cambiare il volto della giornata delle persone che conosce rispetto al solito. Lavoro ok.VERGINE: confermati i progressi negli ambiti giornalieri che contano davvero. Non dovrà accontentarsi.

Oroscopo Paolo Fox oggi, 23 giugno 2024: Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci

BILANCIA: rispolvererà vecchie sensazioni nostalgiche relative a vecchi amori. Non sembrano all’orizzonte ritorni di fiamma effettivi.SCORPIONE: difficile scorpione cambia idea, men che meno in questo periodo così particolare. Segno altamente facile da innervosire.SAGITTARIO: provato da una settimana piuttosto stressante, il Sagittario potrà dedicarsi quasi l’intera giornata di domani.CAPRICORNO: ripeterà le stesse cose della scorsa settimana in ambito amicale. Non tutti però avranno la medesima reazione.ACQUARIO: impaziente ma anche immaturo allo stesso tempo. Basterà limare alcuni aspetti e procedere dove la giornata vorrà portarlo.PESCI: molto interessante la sua curiosità che potrebbe portarlo a scoprire dettagli specifici in merito ad una persona.

Conclusione

La giornata di oggi, 23 giugno 2024, sembra essere caratterizzata da una serie di sfide e opportunità per tutti i segni zodiacali. Dai momenti di stanchezza e nervosismo per alcuni, alle occasioni di progresso e amore per altri. Speriamo che queste previsioni di Paolo Fox vi siano state utili per pianificare la vostra giornata e affrontare i prossimi giorni con ottimismo e fiducia.