Oroscopo Paolo Fox oggi 26 settembre 2024: Previsioni da ariete a pesci

Ariete

Giornata tesa, con possibili critiche e malintesi. Attenzione a come comunichi, meglio rimandare discussioni importanti a venerdì.





Toro

Novità in campo professionale, ma in amore potresti sentirti distratto. Cerca di bilanciare lavoro e affetti per evitare conflitti con il partner.

Gemelli

La monotonia rischia di appesantirti. Usa la creatività per evitare la noia, soprattutto sul lavoro. L’amore è in una fase delicata, rifletti su cosa vuoi.

Cancro

La Luna nel tuo segno porta intuizioni e cambiamenti positivi. Ottimo periodo per i sentimenti, con possibili ritorni di fiamma o nuovi incontri.

Leone

Amore sottotono, ma il lavoro è al centro dell’attenzione. Giove favorevole ti aiuta a risolvere problemi professionali.

Vergine

Attenzione a non fare scelte azzardate, soprattutto finanziarie. Valuta con cautela le nuove opportunità che si presentano.

Bilancia

Il Sole e Mercurio favorevoli portano energia positiva nelle relazioni. Buon momento per rimettersi in gioco, ma attenzione allo stress fisico.

Scorpione

Le intuizioni sono il tuo punto di forza. Venere favorisce l’amore. Preparati a cambiamenti e nuove opportunità lavorative nei prossimi mesi.

Sagittario

Giornate interessanti per ritrovare ottimismo. Nuove situazioni porteranno stabilità, soprattutto in amore. Momento di crescita personale.

Capricorno

La Luna opposta crea tensione emotiva, ma da metà ottobre gestirai meglio i sentimenti. Entro fine mese si intravedono soluzioni a vecchi problemi.

Acquario

Giove aiuta a gestire situazioni complesse, ma attenzione alle spese impreviste. Mantieni il controllo delle finanze.

Pesci

Momento importante per riflettere sulle relazioni. Potresti riconsiderare una storia che pensavi di chiudere. La giornata offre serenità nell’affrontare i problemi.