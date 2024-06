Ospiti e anticipazioni della puntata del 2 giugno 2024 di Domenica In

Domenica In ospiti e anticipazioni della puntata del 2 giugno 2024. La stagione di Domenica In giunge al termine. Oggi, Domenica 2 giugno alle 14, giorno della Festa della Repubblica, andrà in onda dagli studi Frizzi di Roma l’ultima puntata della stagione 2023-2024 di Domenica In, il celebre programma condotto dalla brillante Mara Venier. Vediamo insieme quali sono gli ospiti di oggi e prepariamoci a goderci questa puntata conclusiva con tanto entusiasmo!





La musica di Gigi D’Alessio apre l’ultima puntata della stagione

La musica di Gigi D’Alessio darà il via a questa ultima puntata con un carico di emozioni indimenticabili. Non poteva esserci un inizio migliore per questa puntata speciale, che segna la conclusione di una stagione intensa e avvincente. Con il suo talento e la sua voce potente, Gigi D’Alessio ci regalerà un’esibizione straordinaria, portando sul palco tutta la sua passione per la musica. Sarà un momento suggestivo, in cui le note delle sue canzoni ci trasporteranno in un mondo di emozioni profonde. Non vediamo l’ora di ascoltare i suoi nuovi brani e di lasciarci avvolgere dalla magia della sua musica.

Il cinema protagonista con Christian De Sica e Angela Finocchiaro

Nella puntata finale della stagione di Domenica In, il cinema sarà il protagonista grazie alla presenza di due ospiti d’eccezione: Christian De Sica e Angela Finocchiaro. Questi attori, amatissimi dal pubblico italiano, saranno in studio per parlare del loro ultimo film “Ricchi a tutti i costi”. Sarà un momento emozionante per tutti i fan del cinema italiano, che avranno l’occasione di ascoltare le storie e le esperienze di questi due talenti del grande schermo. Christian De Sica, erede del leggendario Vittorio De Sica, ha saputo mantenere vivo il nome della sua famiglia nel settore dello spettacolo, mentre Angela Finocchiaro ha sempre conquistato il pubblico con la sua versatilità e il suo talento innato. Attendiamo con ansia di scoprire cosa ci racconteranno durante questa ultima puntata!

L’allegria finale con Cristiano Malgioglio: un amico speciale di Mara Venier

L’allegria finale di questa stagione di Domenica In sarà assicurata dalla presenza di un ospite molto speciale: Cristiano Malgioglio, caro amico di Mara Venier. Con il suo spirito travolgente e la sua personalità unica, Malgioglio porterà una ventata di allegria negli studi Frizzi di Roma. Conosciuto per la sua simpatia contagiosa e il suo talento musicale, Malgioglio è da sempre un grande sostenitore del programma e della sua conduttrice. La sua partecipazione promette di regalare momenti di grande divertimento e leggerezza, rendendo l’ultima puntata della stagione veramente indimenticabile. Non vediamo l’ora di vivere questa allegria finale accanto a Mara Venier e Cristiano Malgioglio!