Palazzina crollata vicino Napoli: estratto secondo bambino morto

Crollo di una palazzina a Saviano, tragedia con la morte di due bambini: un adulto e un altro piccolo estratti vivi, in corso le ricerche di un’anziana





Un grave incidente si è verificato a Saviano, un comune nei pressi di Napoli, dove una palazzina è crollata a causa di una esplosione di gas gpl. I vigili del fuoco e le forze dell’ordine sono stati subito mobilitati e stanno operando per estrarre le persone intrappolate sotto le macerie. Al momento, il drammatico bilancio delle vittime conta già due bambini, rispettivamente di 4 e 6 anni, mentre un adulto e un altro piccolo sono stati salvati e portati in ospedale.

Secondo le informazioni iniziali, l’esplosione sarebbe avvenuta intorno alle 8 del mattino in Via Tappia al civico numero 5. La palazzina, di due piani, ospitava una famiglia di cinque persone al primo piano e un’anziana al secondo. La famiglia, composta da marito, moglie e tre bambini, è rimasta sepolta sotto le macerie, scatenando un’immediata mobilitazione dei soccorsi. Al momento si avverte qualche voce provenire da sotto i detriti, facendo sperare i soccorritori di poter trovare altre persone ancora in vita.

Purtroppo, è stata confermata la morte della bambina di 4 anni e, in seguito, anche quella del fratellino di 6 anni. Le operazioni di soccorso sono state complicate e continuano a procedere a mano da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile, assieme ai carabinieri e agli agenti di polizia, che faticano a scavare tra le macerie. Si cerca attivamente la madre dei bambini e un’anziana che, al momento, risultano ancora disperse.

Secondo fonti aggiornate, i soccorritori temono per la vita delle persone mancanti, soprattutto della madre e dell’anziana del secondo piano, poiché non rispondono alle chiamate di aiuto che vengono lanciate dagli uomini impegnati nei lavori di recupero. Le operazioni sono intense e i vigili del fuoco hanno attivato anche le squadre Usar (Urban Search and Rescue), specializzate nel recupero di persone intrappolate a seguito di crolli, esplosioni o eventi disastrosi.

Questo tragico evento ha scosso l’intera comunità di Saviano, con il sindaco che si è espresso in merito, offrendo la propria solidarietà alle famiglie coinvolte e ringraziando i soccorritori per il loro instancabile impegno. Si teme che il bilancio delle vittime possa aggravarsi man mano che le operazioni di recupero continuano. La popolazione locale si unisce in un pensiero di sostegno e condoglianze alle famiglie colpite da questa disgrazia.