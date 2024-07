Panico a Gallipoli, la giostra al luna park cede: due giovani feriti, un bambino di 9 anni e un ragazzo di 14

Due ragazzi feriti a causa del cedimento di una giostra sul Lungomare di Gallipoli, un episodio che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori





Paura a Gallipoli dove, nelle scorse ore, alcuni ragazzi sono rimasti feriti a seguito del cedimento di una giostra nel luna park sul Lungomare della città salentina, molto frequentato dai turisti. L’incidente si è verificato mentre la giostra era in funzione, causando il panico tra i presenti.

Tra i feriti, le conseguenze più gravi le hanno riportate un bambino di 9 anni e un altro di 14 anni. Entrambi sono stati immediatamente trasportati in ospedale, dove i medici hanno riscontrato un trauma cranico per uno e varie fratture per entrambi. Dopo le cure, i due sono stati fortunatamente dimessi.

L’incidente ha coinvolto la giostra nota come “calcinculo”, composta da seggiolini appesi a lunghe catene che ruotano mentre gli occupanti cercano di prendere al volo un trofeo – in questo caso, un pallone – per vincere un giro gratuito. A cedere è stato il palo in ferro che sorreggeva il pallone, probabilmente a causa dell’uso improprio da parte di alcuni ragazzini che non avrebbero rispettato le norme di sicurezza.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia locale e del commissariato, che stanno conducendo tutte le indagini necessarie per chiarire la dinamica dell’episodio, che avrebbe potuto avere conseguenze molto più gravi.

Episodio simile a San Severo

Un incidente analogo è avvenuto lo scorso 20 maggio a San Severo, nel Foggiano. In quell’occasione, i cavi di una giostra cedettero, facendo crollare il braccio meccanico dell’attrazione e ferendo diverse persone, tra cui almeno 12, quattro delle quali in modo grave. Anche in quel caso, la tragedia è stata evitata grazie alla tempestività dei soccorsi.

Questi episodi sollevano questioni importanti sulla sicurezza delle giostre nei luna park, evidenziando la necessità di rigorosi controlli e del rispetto delle norme di sicurezza per evitare che situazioni simili si ripetano in futuro.