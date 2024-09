Paolo Bonolis commenta la conduzione di Stefano De Martino ad Affari tuoi e svela la sfida principale

Paolo Bonolis supporta sinceramente Stefano De Martino nella sua avventura ad Affari Tuoi, elogiando le sue capacità e il suo potenziale per il successo.





Paolo Bonolis ha avuto un ruolo cruciale come primo conduttore di Affari tuoi, il popolare programma di Rai1, dal 2003 al 2005. Questa trasmissione, nel tempo, ha visto altri nomi celebri alla sua guida, come Pupo, Antonella Clerici, Flavio Insinna, Max Giusti e Amadeus. Attualmente, la conduzione è affidata a Stefano De Martino, che ha ricevuto il sostegno genuino del suo predecessore, Bonolis, in una recente intervista.

Durante la Festa de Il Fatto Quotidiano presso la Casa del Jazz a Roma, Paolo Bonolis ha espresso un parere molto favorevole su De Martino. Il sessantatreenne ha affermato: “Ha grandissime potenzialità, è un figliolo di grande qualità, bravo e empatico. Sono certo che migliorerà con il tempo, affrontando un importante scalino“.

In un colloquio con Fanpage.it, De Martino ha dichiarato che, qualora decidesse di usare frasi iconiche del programma, come il celebre “Scavicchi ma non apra” di Bonolis, non mancherà di riconoscere l’origine di tali citazioni.

Un’analisi delle sfide di Stefano De Martino

Paolo Bonolis ha analizzato anche le potenziali difficoltà che De Martino potrebbe incontrare nel suo nuovo ruolo. Negli show da lui guidati, come Stasera tutto è possibile e Bar Stella, il conduttore ha sempre potuto contare su un cast a cui appoggiarsi. In questa nuova formazione, pur mantenendo un’interazione con il Dottore Pasquale Romano, ribattezzato Pasqualo, De Martino sarà il protagonista principale e dovrà narrar la trasmissione autonomamente. Bonolis ha commentato: “Lui ha sempre lavorato con un cast di supporto, ora si trova in una situazione in cui dovrà iniziare a narrare da solo ciò che accade”. Nonostante ciò, il noto conduttore ritiene che questo sia un passo possibile per il trentaduenne, evidenziando la propria stima: “È un percorso di crescita che merita di intraprendere, perché io lo apprezzo moltissimo“.

In conclusione, la transizione di Stefano De Martino a Affari tuoi si presenta come un’importante sfida, ma con il supporto di figure come Paolo Bonolis, il suo potenziale di successo appare promettente, alimentando un rinnovato interesse attorno a questo storico programma televisivo.