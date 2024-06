“Parlano di Ilary Blasi…”. Il gossip sulla sua vita personale: “È da tempo”

Ilary Blasi e Bastian Muller, una delle coppie più chiacchierate del momento, sembrano attraversare un periodo di crisi. Le speculazioni sui social e i silenzi recenti alimentano i dubbi dei fan.





Dalla cronaca rosa al “giallo”

Per gli appassionati delle vicende sentimentali di Francesco Totti e della sua ex moglie Ilary Blasi, le sorprese non sembrano finire mai. Recentemente, abbiamo parlato del possibile doppio matrimonio che potrebbe coinvolgere i due protagonisti, con Totti pronto a dire “sì” a Noemi Bocchi e Ilary a Bastian Muller. Sembrava un lieto fine per entrambi, dopo mesi di tensioni e veleno reciproco. Tuttavia, qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto.

Ilary e Bastian: siamo alla fine?

Da qualche tempo, Ilary Blasi ha smesso di mostrarsi sui social con Bastian Muller, cosa che ha alimentato le congetture dei fan più attenti. In passato, eravamo abituati a vedere un profluvio di immagini e momenti teneri della coppia. Ora, il silenzio social ha fatto partire le speculazioni su una possibile crisi. Cos’è successo tra la Blasi e l’imprenditore tedesco di 37 anni?

Il 28 aprile scorso, Ilary ha festeggiato il suo 43º compleanno in Turchia, insieme a Bastian e ai suoi figli. In quell’occasione, Muller le ha dedicato un dolcissimo messaggio sui social: “Buon compleanno amore mio. Vivi per i momenti che non puoi esprimere a parole”. Dopo quella dedica, però, è seguito un lungo silenzio. Alcuni fan del gossip, tra cui Deianira Marzano, regina indiscussa del gossip italiano, hanno notato questo strano comportamento, alimentando ulteriormente le speculazioni.

Un’altra ipotesi

Nonostante le congetture, non ci sono dettagli concreti che confermino la crisi. Novella 2000 ha avanzato un’altra ipotesi: Ilary potrebbe essere concentrata sui suoi progetti futuri. Attualmente, sono in corso le registrazioni della nuova edizione di Battiti Live e, secondo indiscrezioni da Cologno Monzese, Ilary potrebbe essere in lizza per la conduzione de La Talpa, che dovrebbe tornare presto sulle reti Mediaset.

Lo straordinario successo di “Unica”

Nel frattempo, il docu-film “Unica” su Netflix, in cui Ilary Blasi racconta la fine della sua storia d’amore con Totti, ha registrato un successo straordinario. Con 8 milioni di visite e 5.9 milioni di visualizzazioni, “Unica” ha superato anche “Nuovo Olimpo”, l’ultimo film del rinomato regista Ferzan Ozpetek. Il documentario ha permesso a Ilary di levare alcuni macigni dalle scarpe, raccontando la sua verità su una delle separazioni più discusse degli ultimi anni.