Pasquale La Rocca emozionato per Pellegrini annuncia: “Forse il mio ultimo anno a Ballando”

Durante l’ultima puntata di Ballando con le stelle, il ballerino professionista Pasquale La Rocca si emoziona per l’esibizione di Federica Pellegrini e annuncia un possibile ritiro dal programma.





Nelle fasi conclusive dell’ultima puntata di Ballando con le stelle, il celebre ballerino Pasquale La Rocca si è lasciato andare a un momento di profonda commozione dopo l’esibizione della sua partner, l’ex campionessa olimpica Federica Pellegrini. L’emozione è stata palpabile, sia tra il pubblico presente in studio che tra i giudici, mentre La Rocca si complimentava con la Pellegrini per il suo percorso all’interno dello show condotto da Milly Carlucci.

Durante l’episodio, il ballerino ha fatto un annuncio che ha sorpreso tutti: “Dopo tanti anni di carriera potrebbe essere la mia ultima volta qui”. Queste parole, pronunciate con evidente emozione, hanno lasciato intendere che Pasquale La Rocca stia valutando l’idea di lasciare il programma, pur non avendo preso una decisione definitiva. Il pubblico e i fan del programma hanno accolto la notizia con stupore e un pizzico di tristezza.

Tra i momenti più significativi della serata, c’è stato anche il commento del marito di Federica Pellegrini, Matteo Giunta, che, seduto tra il pubblico, ha voluto ringraziare il ballerino per aver valorizzato sua moglie durante il percorso nel programma. “Sono felice di essere riuscito a vedere questo spettacolo dal vivo. Ringrazio Pasquale per averla resa così bella, non l’avevo mai vista così”, ha dichiarato Giunta, visibilmente colpito dall’esibizione della coppia. Le sue parole hanno suscitato l’ammirazione della giudice Selvaggia Lucarelli, che ha commentato: “Che cosa bella che ti ringrazia per aver valorizzato Federica, è una cosa stupenda. Non è per niente geloso”. Tuttavia, con un sorriso, Giunta ha aggiunto: “Il tango in realtà mi ha fatto un po’ ingelosire”.

Nel corso della serata, La Rocca ha chiesto uno spazio per esprimere la sua gratitudine e condividere alcune riflessioni sul suo percorso nello show. Rivolgendosi alla conduttrice, ha detto: “Ci tenevo a dire due cose, il primo è un ringraziamento a Milly e a Ballando con le stelle per avermi accolto in questa pista e poi alle mie partner di avermi accompagnato in questo viaggio. Dopo tanti anni di carriera professionale questa potrebbe essere la mia ultima volta qui su questa pista. È una decisione futura, vorrei che finisse nel miglior modo possibile e non potrei avere miglior partner se non Federica Pellegrini“.

Le parole del ballerino hanno colpito particolarmente Milly Carlucci, che ha risposto con un tocco di ironia e affetto: “Mi dai una coltellata al cuore”. Anche Selvaggia Lucarelli, nota per il suo spirito critico e diretto, non ha nascosto il suo disappunto: “Non ci provare. Mi rifiuto, mi oppongo. Pasquale, ti vuoi mettere contro di me? Non ti conviene”.

L’annuncio del possibile addio di Pasquale La Rocca al programma rappresenta un momento significativo nella storia di Ballando con le stelle. Il ballerino, vincitore di numerose edizioni internazionali dello show, è considerato uno dei protagonisti più talentuosi e carismatici del format. La sua decisione di lasciare il programma potrebbe segnare la fine di un’era per i fan dello spettacolo.

Tuttavia, nonostante l’annuncio, La Rocca ha sottolineato che la sua decisione non è ancora definitiva e che intende concludere questa stagione nel miglior modo possibile, al fianco della sua attuale partner. “Non potrei avere miglior partner se non Federica Pellegrini“, ha ribadito il ballerino, sottolineando il forte legame professionale e umano che si è creato tra loro.

L’episodio ha messo in luce anche l’importanza del supporto familiare e personale durante un percorso così impegnativo come quello di Ballando con le stelle. La presenza di Matteo Giunta in studio è stata un segno evidente dell’affetto e del sostegno che circondano Federica Pellegrini, sia dentro che fuori dalla pista da ballo. Le sue parole di apprezzamento nei confronti di La Rocca hanno dimostrato un grande rispetto per il lavoro del ballerino e per il modo in cui ha saputo valorizzare la sua compagna.

Il futuro di Pasquale La Rocca nello show rimane incerto, ma una cosa è chiara: il suo contributo a Ballando con le stelle è stato significativo e indimenticabile. Il pubblico continuerà a seguire con interesse gli sviluppi della sua carriera e a sperare che possa rimanere parte integrante del programma.

Nel frattempo, lo show prosegue con grande successo, consolidando il suo ruolo come uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. La finale si avvicina e le emozioni sono sempre più intense, sia per i concorrenti che per i telespettatori. La commozione di Pasquale La Rocca, le parole di ringraziamento di Matteo Giunta e la determinazione di Federica Pellegrini rappresentano solo alcuni dei momenti memorabili che rendono Ballando con le stelle uno spettacolo unico nel suo genere.