Patrimonio di Maurizio Costanzo: la rinuncia di Maria De Filippi e cosa sappiamo dell’eredità

Maurizio Costanzo, noto giornalista e conduttore televisivo, è scomparso all’età di 84 anni nel febbraio del 2023, lasciando dietro di sé una vasta eredità da dividere tra la moglie Maria De Filippi e i figli, Saverio, Camilla e Gabriele. In un’intervento recente su Rtl102.5, la celebre conduttrice tv ha dichiarato di aver rinunciato alla sua parte in favore dei discendenti del marito.





Secondo alcune fonti, l’eredità di Maurizio Costanzo è valutata intorno ai 70 milioni di euro e comprende appartamenti, ville e beni intellettuali, come i diritti d’autore del brano “Se telefonando” cantato da Mina.

La famiglia ha smentito le voci riguardanti l’eredità, definendole “false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti”. Gli avvocati della famiglia hanno specificato che le valutazioni fatte sul patrimonio erano “inflazionate” e hanno sottolineato il dispiacere di Maria De Filippi per la diffusione di notizie non verificate in un momento così delicato.

In seguito alla smentita della famiglia, è emerso che Maria De Filippi ha rinunciato all’eredità di Maurizio Costanzo in favore dei suoi figli e di Gabriele, figlio della conduttrice. Questa scelta ha destato interesse e curiosità riguardo alla consistenza e alla natura del patrimonio lasciato dal giornalista.

L’eredità di Maurizio Costanzo: un patrimonio complesso

Maurizio Costanzo ha lasciato un’imponente eredità che include non solo proprietà immobiliari, ma anche beni intellettuali. Secondo alcune stime, il valore complessivo si aggira intorno ai 70 milioni di euro, comprendendo appartamenti, ville e diritti d’autore su opere musicali.

In particolare, i diritti d’autore del brano “Se telefonando” cantato da Mina sono tra i beni intellettuali lasciati da Maurizio Costanzo. Questo aspetto dell’eredità ha suscitato grande interesse e curiosità, poiché si tratta di un patrimonio immateriale di notevole valore.

Le dichiarazioni della famiglia e di Maria De Filippi

In risposta alle voci circolate riguardo all’eredità di Maurizio Costanzo, la famiglia ha emesso una nota ufficiale smentendo le informazioni divulgate. L’avvocato Pierluigi De Palma ha definito le notizie come “false e del tutto inconferenti con la realtà dei fatti”, sottolineando la sorpresa e il dispiacere di Maria De Filippi per la diffusione di informazioni non verificate.

“La valutazione fatta del patrimonio è inflazionata” – hanno specificato i legali della famiglia – “e la signora Maria De Filippi è sorpresa e addolorata perché in un simile momento vengano diffuse notizie non verificate e di macroscopica falsità”. Queste dichiarazioni hanno evidenziato la preoccupazione della famiglia per la diffusione di informazioni errate in un momento così delicato.

In un’intervista rilasciata su Rtl102.5, Maria De Filippi ha confermato di aver rinunciato all’eredità di Maurizio Costanzo in favore dei suoi figli e di Gabriele, figlio della conduttrice. Questa scelta testimonia il rispetto e l’affetto della conduttrice nei confronti della famiglia del marito scomparso.

In conclusione, l’eredità lasciata da Maurizio Costanzo si presenta come un complesso patrimonio da dividere tra i suoi cari, suscitando interesse e curiosità riguardo alla sua consistenza e alla natura dei beni lasciati. Le dichiarazioni della famiglia e di Maria De Filippi hanno contribuito a fare chiarezza su questo delicato tema, dimostrando il rispetto e l’affetto tra i membri della famiglia.