Paura nella metro C di Roma un uomo chiede a due ragazzi di sedersi ma viene accoltellato un 28enne è in codice rosso

Aggressione in metro C a Roma: un giovane accoltellato dopo aver chiesto spazio





Un grave episodio ha scosso questa mattina la stazione della metro C di Torre Gaia: un ventottenne è stato accoltellato dopo aver chiesto a due ragazzi di lasciargli un posto a sedere, finendo per essere aggredito brutalmente.

“Posso sedermi qui?”, ha chiesto il giovane mentre attendeva l’arrivo della metropolitana intorno alle 7:30 di oggi, giovedì 8 agosto 2024. Invece di ricevere una risposta cortese, i due ragazzi, di origine egiziana, hanno reagito in modo aggressivo, iniziando a litigare con lui. Dopo averlo insultato e offeso, uno dei due ha estratto un coltello e lo ha colpito ripetutamente, prima di fuggire lasciando il ragazzo a terra, gravemente ferito.

La situazione è stata rapidamente riportata alla sicurezza dai vigilantes della stazione, che, dopo aver trovato il giovane in una pozza di sangue, hanno immediatamente allertato le autorità competenti. I carabinieri del comando di Tor Vergata sono intervenuti velocemente, riuscendo a rintracciare in breve tempo i due aggressori che, al momento dell’arresto, erano senza documenti.

Il giovane accoltellato, di origini gambiane, è stato assistito da un’ambulanza del 118 e trasportato d’urgenza al policlinico di Tor Vergata. Qui ha ricevuto le prime cure per le ferite riportate e sarà sottoposto a un intervento chirurgico nel corso della giornata.

Per quanto riguarda i due aggressori, le autorità stanno ora conducendo accertamenti per identificare i giovani. Oltre all’accusa di lesioni, potrebbero essere imputati anche per tentata rapina, poiché si sospetta che abbiano cercato di sottrarre il portafoglio della vittima. I carabinieri stanno esaminando i filmati delle telecamere di sorveglianza della stazione per ricostruire con precisione l’accaduto.

Questo evento ha suscitato un forte allarme tra i cittadini, riaccendendo il dibattito sulla sicurezza nelle ferrovie urbane di Roma, dove già si erano verificati in passato episodi di violenza. La metropolitana della capitale, utilizzata quotidianamente da migliaia di persone, deve affrontare la sfida di garantire viaggi in sicurezza per tutti i pendolari. Mentre le indagini continuano, la comunità e le istituzioni si interrogano su come prevenire ulteriori violenze in luoghi pubblici.