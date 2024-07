“Perché ti sei cambiata? Tagliati i capelli lunghi”: una persona critica Licia Colò, la sua risposta conquista tutti

Licia Colò, nota conduttrice e divulgatrice scientifica, riflette sulle pressioni estetiche riservate alle donne, rispondendo a un commento critico ricevuto sui social media.





Licia Colò ha recentemente condiviso sui social una riflessione sulle aspettative che la società ancora nutre riguardo l’immagine femminile. La celebre conduttrice, rinomata per i suoi programmi di viaggio e le sue narrazioni sulla bellezza del mondo, ha deciso di rispondere pubblicamente a un messaggio privato ricevuto da una sua fan. Questo messaggio le chiedeva se avesse subito dei ritocchi al viso e le suggeriva di cambiare acconciatura.

“Non me ne voglia signora Colò, ma perché si è rifatta il viso in questo modo? A volte mi sembra di vedere Ivana Spagna… Se posso consigliarla di tagliare i capelli e togliersi la crespatura. Io sono una sua fan”, scriveva una donna a Licia Colò. La conduttrice ha condiviso il messaggio su Instagram, accompagnandolo con una riflessione che ha riscosso grande apprezzamento per la sua delicatezza ed educazione.

“Perché io devo temere il tempo che passa e i miei colleghi uomini no?”

“Oggi voglio condividere con voi un pensiero: mi considero fortunata perché ho la stima di molti di voi e per questo vi ringrazio, ma continuo a non capire perché alcune persone si sentano in diritto di giudicare il mio aspetto fisico solo perché sono una donna“, ha scritto Licia Colò, enfatizzando la parola “donna” per sottolineare il concetto. “Da sempre sono stata criticata per i miei capelli e oggi anche per le mie non rughe. Magari non avessi rughe, invece ne ho e anche tante, ma va bene così.”

La conduttrice ha poi affrontato il tema delle doppie aspettative tra uomini e donne: “Non capisco perché nel 2024 si pensi ancora che l’aspetto di una donna debba rientrare in determinati canoni, mentre agli uomini è permesso tutto. È così che costruiamo le prigioni della nostra esistenza. Non sono gli uomini a farlo, siamo noi donne e questo non ci fa onore. Perché io devo temere il tempo che passa e i miei colleghi uomini no? Perché devo tagliarmi i capelli perché crespi e i miei colleghi uomini non devono trapiantarseli? Perché io sono vecchia e invece Piero Angela, che ha condotto fino a 90 anni con la stima di tutti, no?”

Colò ha poi concluso il suo messaggio con un appello a cambiare mentalità e a concentrarsi su ciò che conta veramente: “Non è forse arrivato il tempo di cambiare mentalità e punto di vista, di uscire da quelle gabbie ridicole all’interno delle quali una cultura del passato ci ha fatti crescere? Perché non impariamo a guardare ciò che conta davvero e mette in moto il nostro cervello? Potremmo diventare persone migliori, giovani, anziane, grasse o magre, naturali o rifatte, ma con un cervello che sa guardare dalla parte giusta. Non siete d’accordo?”

La riflessione di Colò ha ricevuto numerosi commenti di supporto dai suoi follower. “Sono d’accordo con te, gli anni passano per tutti ma ci sono sempre persone che danno giudizi”, ha scritto un utente. Un altro ha aggiunto: “Cara Licia, in questa tua risposta ricca di riflessioni e verità sei sempre meravigliosa nel tuo aspetto fisico, nella tua educazione nei confronti degli altri, nella tua professionalità. Ogni essere umano, che sia uomo o donna, della sua vita e del suo corpo può fare ciò che vuole.”

Licia Colò, conosciuta per la sua eleganza e professionalità, ha ancora una volta dimostrato di saper affrontare temi delicati con grande classe e intelligenza.