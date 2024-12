Perde la vita davanti alla moglie mentre guida e si scontra con uno scooter: dramma al Vomero

Un drammatico episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 23 dicembre nel quartiere collinare del Vomero, a Napoli. Un uomo di 79 anni, identificato con le iniziali T.G., ha perso la vita mentre era al volante della sua auto, una Renault Twingo, a causa di un improvviso malore. Al momento dell’accaduto, accanto a lui si trovava la moglie, che fortunatamente non ha riportato conseguenze fisiche.





Secondo le prime ricostruzioni, il 79enne stava percorrendo via Recco, una strada situata nei pressi di piazza Antignano, luogo noto per il mercato rionale della zona. All’incrocio con via Antignano, l’uomo si è sentito male e ha perso il controllo del veicolo. La sua auto è finita contro uno scooter parcheggiato lungo la strada, provocando un incidente che non ha coinvolto altre persone.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Nonostante i loro sforzi e le manovre di rianimazione praticate, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La moglie, presente in macchina al momento dell’incidente, è rimasta illesa ma visibilmente scossa per quanto accaduto. Gli agenti dell’Infortunistica Stradale della Polizia Municipale di Napoli sono giunti sul luogo dell’incidente per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. La donna ha fornito una testimonianza che ha confermato quanto emerso dalle prime indagini.

La salma del 79enne è stata successivamente liberata e riconsegnata ai familiari, che potranno ora organizzare le esequie. L’incidente ha avuto ripercussioni sulla viabilità del quartiere, già congestionato a causa del periodo natalizio, causando rallentamenti e disagi per gli automobilisti.

In seguito all’incidente, l’Asl Napoli 1 ha diffuso una nota per chiarire i tempi di intervento dell’ambulanza, in risposta ad alcune polemiche sorte sui social network riguardo la presunta lentezza dei soccorsi. L’azienda sanitaria ha precisato che la chiamata di emergenza è stata ricevuta alle 9:32 e che il mezzo di soccorso è stato inviato un minuto dopo, raggiungendo il luogo dell’incidente alle 9:36. Nonostante la rapidità dell’intervento, purtroppo non è stato possibile salvare la vita dell’uomo.

In un comunicato ufficiale, il direttore generale dell’Asl Napoli 1, Ciro Verdoliva, ha espresso il proprio cordoglio alle famiglie colpite da questa tragedia: “Purtroppo, in entrambi i casi non è stato possibile rianimare i pazienti nonostante le manovre salvavita effettuate tempestivamente. Alle famiglie colpite da questo lutto va tutta la nostra solidarietà e le nostre più sincere condoglianze, così come agli operatori che ogni giorno mettono anima e passione nel loro lavoro va la nostra riconoscenza”.

Un secondo intervento in emergenza è stato registrato lo stesso giorno nel pomeriggio, sempre per un arresto cardiaco. In quel caso, la richiesta di soccorso è arrivata alla centrale operativa alle 15:17 e l’ambulanza ha raggiunto il luogo dell’intervento, situato in corso Umberto I, alle 15:25. Anche in questa circostanza, nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari, il paziente non è sopravvissuto.

Giuseppe Galano, direttore del Servizio 118 dell’Asl Napoli 1 Centro, ha voluto sottolineare l’impegno costante degli operatori sanitari e l’importanza di una corretta informazione sui fatti: “Talvolta bisogna accettare anche la possibilità di non farcela per la gravità del caso. Non si può sempre imputare la causa del processo a un presunto ritardo o a una mancanza da parte degli operatori che, invece, mettono anima e cuore in ogni intervento. È giusto raccontare e commentare i fatti per quelli che sono, evitando suggestioni e soprattutto evitando di creare nei confronti dell’utenza una sfiducia ingiustificata in un servizio che è ben rodato e consente di salvare centinaia di vite ogni anno”.

Il tragico evento avvenuto al Vomero si aggiunge a un altro episodio simile verificatosi recentemente durante il Trofeo Città di Nola, dove Carmine Notaro, presidente dell’associazione Bikers on the Road, è deceduto a causa di un malore improvviso. Anche in quel caso i soccorsi sono stati tempestivi ma non sufficienti a salvare la vita del paziente.