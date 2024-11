Pettinelli critica Zerbi a Amici 24: “Sei un imbecille”, la produzione interviene per far uscire i concorrenti

Nella puntata del daytime di Amici 24 del 4 novembre, si è verificato un nuovo scontro tra i professori Anna Pettinelli e Rudy Zerbi. L’episodio è nato in seguito a un’incursione in studio di Pettinelli, che ha interrotto l’esercitazione del collega, costringendo la produzione a far uscire temporaneamente i cantanti per evitare che assistessero alla discussione.





La prova di Rudy Zerbi: autovalutazione e critica tra gli allievi

Durante la lezione, Rudy Zerbi ha proposto un esercizio agli allievi cantanti, sfidandoli a valutare se stessi e i compagni basandosi su tre criteri: interpretazione, scrittura e presenza scenica. L’obiettivo di Zerbi era spronare i ragazzi a esprimere un giudizio onesto e critico per favorire la crescita artistica. Tuttavia, i voti assegnati dagli studenti sono risultati piuttosto elevati, con punteggi come 8 e 9, il che ha suscitato il disappunto del professore. “Sono sinceramente senza parole, sconcertato da questo finto buonismo. Assenza totale di critica da questo gregge, in cui i voti si buttano così,” ha dichiarato Zerbi.

Ritenendo che l’autocritica fosse necessaria per migliorare, Zerbi ha invitato gli allievi a non cercare solo la simpatia dei compagni e a non avere timore di giudizi negativi. Dopo l’esercitazione, il professore ha espresso le proprie valutazioni, stilando una classifica basata sulle performance del mese, che vedeva i suoi allievi ai primi tre posti.

L’intervento di Anna Pettinelli: un confronto diretto

Dopo aver notato la classifica, Anna Pettinelli è entrata in studio indossando una barba finta, imitando scherzosamente Beppe Vessicchio come aveva fatto Zerbi giorni prima. Pettinelli ha contestato il metodo del collega, chiedendo: “Ti restituisco la barba. Tu hai avuto il coraggio di interrompere il mio compito senza voti per entrare qui e metterne addirittura tre e fare una classifica? Sei meglio di me?”. Poi ha proseguito: “Non sei obbiettivo se i primi in classifica sono i tuoi allievi. Sei un pagliaccio buffone”.

La discussione si intensifica: la produzione interviene

Con i toni che si accendevano sempre più, la produzione ha deciso di far uscire i ragazzi dallo studio per evitare che assistessero al confronto tra i due professori. Rudy Zerbi ha ribadito che la sua era una prova più articolata rispetto a quella della collega: “A differenza tua, la mia non era una prova di intonazione, ma una valutazione su tre cose su cui sia te che io siamo in grado di esprimere un parere. Mentre tu hai dato pochi minuti ai ragazzi, io ho chiesto loro di cantare una canzone che hanno già fatto”.

Non soddisfatta, Pettinelli si è avvicinata alla lavagna e ha scritto “Zerbi sei un asino”, provocando la reazione di Zerbi che ha replicato: “L’asino sei tu, il tuo intervento è da zero. Rimettiti la barbetta e torna al mittente. Che bella figura che hai fatto”.

Questo nuovo scontro ha mostrato le divergenze tra i due insegnanti sui metodi di valutazione e sull’approccio pedagogico, rendendo ancora più vivace l’atmosfera di Amici 24.