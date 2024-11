Piccola scrive un messaggio d’addio al cane di casa: “Ti vorrò bene anche dopo che te ne sarai andato”

Una bambina di 9 anni, Jaden, trova un modo speciale per dire addio al cane di famiglia, Madison, che ha accompagnato i suoi cari per 15 anni a McMinnville, in Oregon.





Dire addio a un animale domestico è un’esperienza dolorosa per chiunque, ma diventa ancora più difficile quando si tratta di un membro della famiglia che ha condiviso anni di vita e ricordi. Questo è ciò che è accaduto alla famiglia Miles di McMinnville, in Oregon, che ha dovuto salutare la loro amata cagnolina Madison, affettuosamente chiamata Madi, dopo una lunga battaglia contro una malattia incurabile. Per la piccola Jaden, di appena 9 anni, l’addio è stato particolarmente straziante, ma la bambina ha trovato un modo unico e commovente per esprimere il suo amore per l’amico a quattro zampe.

La storia di Madi inizia nel 2009, quando Danielle Miles la portò a casa dopo averla trovata per caso con un cartello che recitava “Cane gratis”. La cucciola, un incrocio tra pitbull, boxer e labrador, si rivelò subito una presenza straordinaria nella vita della famiglia. In quegli anni, Danielle e suo marito Chris Miles stavano affrontando difficoltà nel concepire figli e Madi divenne per loro una sorta di figlia adottiva. Quando finalmente arrivarono i bambini – prima Roman, poi le gemelle Raelynn e Jaden – la cagnolina accolse i nuovi arrivati con dolcezza e naturalezza, come se fossero parte della sua stessa cucciolata.

Secondo quanto raccontato da Chris, che per anni ha svolto il ruolo di papà a tempo pieno, Madi era una presenza costante nella vita quotidiana della famiglia. “Era lì con me mentre cullavo i bambini o lavoravo fino a tardi”, ha ricordato. Per i tre figli dei Miles, la cagnolina rappresentava una figura amorevole e rassicurante, un pilastro della loro infanzia.

Nel 2021, però, la vita della famiglia subì un duro colpo: a Madison fu diagnosticato un tumore. I veterinari furono chiari sulla gravità della situazione, stimando che le restassero solo pochi mesi di vita. Tuttavia, con uno spirito straordinario, la cagnolina visse altri due anni, continuando a donare amore e affetto ai suoi cari nonostante il peggioramento delle sue condizioni di salute. Alla fine, però, il momento dell’addio era inevitabile.

Tra tutti i membri della famiglia, fu Jaden a soffrire di più per la perdita imminente di Madi. La bambina aveva sviluppato un legame speciale con la cagnolina, che considerava una vera e propria compagna di vita. Per esprimere tutto il suo affetto e il dolore per l’imminente separazione, Jaden decise di scrivere una lettera d’addio a Madison, accompagnata da alcuni disegni che ritraevano lei stessa in lacrime mentre salutava per l’ultima volta la sua amica fedele.

Il momento in cui Jaden lesse la lettera a Madi fu registrato da suo padre Chris, che successivamente condivise il video su TikTok. Nel filmato, si può sentire la bambina dire: “Addio Madi, ti amavo quando eri qui e continuerò ad amarti anche ora che non ci sei più”. Le parole sincere e toccanti di Jaden hanno commosso migliaia di persone sui social media, raccogliendo numerosi messaggi di solidarietà ed empatia da parte degli utenti.