Pier Silvio Berlusconi in un video con il figlio Lorenzo Mattia dice di passare a loro i valori del nonno

Pier Silvio Berlusconi e il figlio Lorenzo Mattia: i valori di un patrimonio familiare trasmessi attraverso lo sport





Martedì 14 agosto 2024, Pier Silvio Berlusconi, CEO di Mediaset, ha fatto un’apparizione speciale insieme al suo primogenito Lorenzo Mattia durante la seconda edizione del Trofeo Silvio Berlusconi, trasmesso in diretta esclusiva su Canale 5. È stata una prima occasione per Pier Silvio di condividere con il pubblico il momento significativo con suo figlio, che ha 14 anni. In questa occasione, Berlusconi ha affermato: “La lealtà, l’impegno e il rispetto sono i valori fondamentali a cui mio padre attribuiva grande importanza e spero di riuscire a trasmetterli ai miei figli.”

Lorenzo Mattia è il primo figlio di Pier Silvio e Silvia Toffanin, mentre la loro seconda figlia, Sofia Valentina, sta per compiere 9 anni. Durante l’intervista, il ragazzo è stato abbracciato dal padre e presentato come esempio brillante di passione per lo sport, essendo un promettente campione di boxe. “Questa serata è carica di emozione per me e per la mia famiglia. È un’occasione di ricordo per mio padre e un momento di calore e affetto,” ha dichiarato Berlusconi, sottolineando l’importanza della presenza dei tifosi del Milan e del Monza, insieme a quella di un’affezionata comunità italiana. “La loro vicinanza ci riempie il cuore e non è mai scontata. È un’emozione profonda che ci accompagna sempre,” ha aggiunto.

Pier Silvio ha anche voluto ricordare il Trofeo Luigi Berlusconi, che suo padre aveva fondato per onorare la memoria del nonno. “È importante per me fare riferimento a questo legame intergenerazionale e al fatto che questo evento abbia inizio grazie a mio nonno,” ha dichiarato con visibile orgoglio. Berlusconi si è poi soffermato sugli insegnamenti che vuole impartire a Lorenzo Mattia, riflettendo sul ruolo cruciale che lo sport gioca nello sviluppo personale.

“Credo fermamente che i valori positivi legati allo sport, tramandati da mio nonno a mio padre e poi a me, possano arricchire le nuove generazioni,” ha continuato. “La lealtà, l’impegno e il rispetto sono pilastri fondamentali che hanno sempre caratterizzato la mia vita e quella della nostra famiglia. Attraverso lo sport, mio padre è riuscito a trasmettere questi principi a tanti giovani, e spero di seguire le sue orme,” ha concluso Berlusconi, dimostrando così un forte attaccamento ai valori familiari e alla loro rilevanza nel contesto sportivo.

La presenza di Lorenzo accanto a Pier Silvio non è solo un segno di continuità tra le generazioni, ma anche un simbolo di come si possa combinare tradizione e passione in un’epoca in cui lo sport riveste un ruolo sempre più significativo nella vita dei giovani.