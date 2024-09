Pierpaolo Pretelli chi è: età, carriera, figlio, Giulia Salemi, ex moglie, foto e Instagram

Dai suoi esordi come primo Velino di Striscia la Notizia alla partecipazione a programmi cult, Pierpaolo Pretelli si è affermato come uno dei talenti più versatili della tv italiana.





Cosa sappiamo su Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli, 32 anni, è un nome che risuona nel panorama televisivo italiano. Nato a Maratea il 31 luglio 1990, sotto il segno del Leone, ha sempre dimostrato una forte determinazione fin dai suoi primi passi nel mondo dello spettacolo. Dopo aver completato il liceo scientifico, ha deciso di trasferirsi a Roma, dove si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza. Tuttavia, la sua vera vocazione si è rivelata essere quella di intrattenitore, portandolo a lasciare gli studi per inseguire il suo sogno nel mondo della tv.

Oggi, il suo impegno e la sua passione lo hanno portato a diventare uno dei volti più amati della televisione italiana, consentendogli di conquistare milioni di spettatori. Le sue apparizioni nei programmi di prima serata hanno sempre suscitato grande interesse, dimostrando la sua versatilità come artista.

La carriera

La carriera di Pierpaolo Pretelli ha preso il volo nel 2013, quando è stato scelto come primo velino per Striscia la Notizia, un programma che ha segnato un importante passo nel suo cammino professionale. Insieme a lui, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018, Elia Fongaro, ha contribuito a rendere il duo particolarmente affiatato e apprezzato dal pubblico.

Negli anni successivi, Ble ha partecipato a diversi programmi di successo, tra cui come tentatore a Temptation Island Vip e corteggiatore a Uomini e Donne. La sua esperienza nella casa più spiata d’Italia, il Grande Fratello Vip, ha ulteriormente aumentato la sua popolarità. Recentemente, Pretelli ha fatto il suo ritorno in tv sul prestigioso palco di Tale e Quale Show, dove ha impressionato tutti con le sue imitazioni nel torneo dei Campioni.

Ma le novità non si fermano qui. Tra poco, si rivedrà a Domenica In con la padrona di casa Mara Venier, dove offrirà un’interpretazione divertente di Irama, regalando ai suoi fan momenti di risate e intrattenimento. Con il suo talento e il suo carisma, Pierpaolo riesce sempre a catturare l’attenzione del pubblico, rendendolo uno degli artisti più amati del piccolo schermo.

Giulia Salemi, figlio, ex moglie, matrimonio

La vita privata di Pierpaolo Pretelli ha avuto i suoi alti e bassi, ma attualmente è serena e soddisfacente. Ha avuto una lunga e appassionata storia d’amore con la modella cubana Ariadna Romero, dalla quale è nato nel 2017 il suo adorato figlio Leonardo. Nonostante la loro separazione, i due mantengono un ottimo rapporto per il bene del bambino.

Attualmente, Pierpaolo vive a Roma con il fratello Giulio, e durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip ha ritrovato l’amore con Giulia Salemi, una delle concorrenti più vivaci del programma. La loro relazione è diventata uno degli argomenti più discussi sui social e in tv, facendo loro guadagnare un seguito considerevole.

Instagram di Pierpaolo Pretelli

Pierpaolo Pretelli è un personaggio molto attivo sui social, dove condivide momenti della sua vita quotidiana e delle sue esperienze professionali. Il suo profilo Instagram (@pierpaolopretelliofficial) è particolarmente popolare, vantando oltre 640 mila seguaci. Questo lo rende uno dei volti più seguiti nel settore dell’intrattenimento. Sui suoi social, Pretelli non solo promuove i suoi progetti ma interagisce anche con i fan, mantenendo un legame unico e personale con loro.

Inoltre, Pierpaolo recenti annunci hanno rivelato il suo nuovo ingresso in R101, una nota radio italiana, realizzando così un sogno nel cassetto. La radio è un altro mezzo dove spera di esprimere il suo talento e la sua passione per l’intrattenimento, ispirandosi al suo idolo, Fiorello. Con una carriera in continua espansione, non ci resta che aspettare per vedere quali altre sorprese riserverà il futuro per questo straordinario artista.