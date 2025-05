Martina Carbonaro è stata colpita alla testa con una pietra dall’ex compagno, il quale ha poi occultato il suo corpo

Un tragico evento scuote Afragola, nel Napoletano: la quattordicenne Martina Carbonaro, scomparsa il 26 maggio, è stata trovata senza vita in un edificio abbandonato nei pressi dello stadio Moccia. L’autore del delitto è stato identificato nell’ex fidanzato della ragazza, Alessio Tucci, di 18 anni, che ha confessato l’omicidio. Secondo quanto emerso, il giovane non accettava la fine della loro relazione.





Martina sarebbe stata colpita ripetutamente alla testa con una pietra. Dopo il delitto, Tucci avrebbe nascosto il corpo nell’edificio abbandonato, che un tempo ospitava l’abitazione del custode dello stadio. L’accusa per il diciottenne è di omicidio pluriaggravato e occultamento di cadavere.

Secondo le dichiarazioni fornite dallo stesso Tucci agli inquirenti, il luogo del ritrovamento era un punto d’incontro abituale per i due ragazzi. La sera del 26 maggio, giorno della scomparsa di Martina, i due si sarebbero incontrati nei pressi dello stadio per discutere della fine della loro relazione. Tuttavia, l’incontro si è trasformato in tragedia: il giovane avrebbe aggredito la ragazza con un masso, causando la sua morte. Successivamente, avrebbe nascosto il corpo nell’edificio in disuso.

Il caso ha suscitato profondo dolore e indignazione. Il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha espresso il suo cordoglio in una nota ufficiale: “Esprimo grande dolore e profondo cordoglio per il brutale omicidio di Martina Carbonaro. Siamo davanti a un barbaro assassinio che sconvolge e indigna tutti noi. Colpire a morte una adolescente indifesa, una giovane che rivendicava il proprio diritto alla libertà, è il segno di una mentalità di dominio e di possesso che deve essere sradicata dalla società tutta. La scuola continuerà a lavorare, anche in nome di Martina, per affermare la cultura del rispetto attraverso l’educazione a relazioni corrette e sane e contrastando ogni forma di prevaricazione e di violenza”.

Anche il sindaco di Afragola, Antonio Pannone, ha espresso il dolore della comunità: “Siamo tutti profondamente addolorati per l’orrore dell’inaccettabile morte di una adolescente a cui è stato tolto il diritto di vivere. È una immane tragedia che sconvolge la nostra comunità, attonita di fronte alla barbarie di chi non ha rispettato la libertà e la dignità di una giovanissima donna”, ha scritto su Facebook.

Il caso ha messo in evidenza non solo un dramma personale e familiare, ma anche una problematica sociale più ampia legata alla violenza contro le donne e al controllo nelle relazioni affettive. La vicenda di Martina Carbonaro rappresenta un grido d’allarme per la necessità di promuovere una cultura del rispetto e della prevenzione della violenza.

Nel frattempo, le indagini proseguono per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti e accertare eventuali ulteriori responsabilità. La comunità locale è in lutto, mentre amici e conoscenti si stringono attorno alla famiglia della giovane vittima, travolta da un dolore inimmaginabile.