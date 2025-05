Muore in piazza a Falerna senza assistenza medica: un episodio che lascia senza parole

Un grave episodio si è verificato a Falerna, piccolo comune in provincia di Catanzaro, dove un uomo, non sentendosi bene, si è recato presso la guardia medica locale. Tuttavia, una volta giunto sul posto, l’uomo ha scoperto che non era presente alcun medico. Poco dopo, si è accasciato in piazza, perdendo la vita. L’accaduto ha sollevato indignazione e ha portato all’apertura di un’indagine interna da parte dell’Azienda sanitaria provinciale.





L’episodio risale a sabato scorso ed è stato reso noto dal sindaco di Falerna, Francesco Stella, che ha descritto la situazione come di “inaudita gravità”. Il primo cittadino ha dichiarato di aver redatto una nota ufficiale che è stata inviata all’Azienda sanitaria provinciale per segnalare l’accaduto. In un comunicato, il sindaco ha espresso tutto il suo sconcerto: “Anche un addetto della Polizia locale – scrive il sindaco – accertava l’assenza del medico. Tutto ciò è intollerabile.”

La notizia ha suscitato un’ondata di reazioni, spingendo l’Asp di Catanzaro a intervenire prontamente. In una nota ufficiale, l’Azienda sanitaria ha spiegato che, secondo la pianificazione mensile, il turno di guardia medica avrebbe dovuto essere regolarmente coperto. Per fare chiarezza su quanto accaduto, è stata avviata un’indagine interna per accertare le cause della mancata presenza del medico in servizio.

L’Asp ha già convocato il professionista sanitario che avrebbe dovuto essere in turno quel giorno per raccogliere informazioni e verificare eventuali responsabilità. Al termine dell’inchiesta interna, l’Azienda sanitaria si è impegnata a consegnare i risultati alle autorità di Polizia giudiziaria. Questo passaggio è fondamentale per chiarire le dinamiche e comprendere se vi siano state negligenze o violazioni degli accordi contrattuali.

Nel frattempo, il commissario straordinario dell’Asp, Antonio Battistini, ha avuto un lungo colloquio telefonico con il sindaco Francesco Stella. Durante la conversazione, Battistini ha espresso il proprio rammarico e le condoglianze dell’Azienda alla comunità di Falerna. In una dichiarazione ufficiale, il commissario ha sottolineato l’impegno quotidiano dell’Asp per garantire ai cittadini le risorse sanitarie necessarie, nonostante le difficoltà del contesto locale. Ha inoltre aggiunto: “Se dagli approfondimenti dovesse emergere che alcuni dipendenti dell’Azienda non onorano gli accordi, ma soprattutto non sono rispettosi dell’impegno morale che la professione sanitaria impone, non esiteremo a prendere provvedimenti. Tolleranza zero per gli inadempienti.”