Pierpaolo Salmaso deceduto in incidente in tangenziale, sotto indagine il conducente dell’Audi per omicidio stradale

La morte di Pierpaolo Salmaso, avvenuta in sella alla sua Aprilia lungo la tangenziale, potrebbe essere stata causata da un’omessa precedenza da parte di un’auto che avrebbe tagliato la sua strada.

Il 43enne procedeva in direzione Padova Est, subito dopo lo svincolo di corso Stati Uniti, viaggiando a forte velocità. Potrebbe essersi accorto solo all’ultimo istante dell’auto che si immetteva in tangenziale, condotta da G.M., 53 anni, residente in provincia di Venezia. La collisione tra i due mezzi è stata fatale per Salmaso, che ha perso il controllo della motocicletta volando sull’asfalto ad alcune decine di metri di distanza dal luogo del sinistro.

Secondo i primi accertamenti della Polizia locale cittadina, la vettura potrebbe aver tagliato la strada al centauro, causando l’impatto mortale. Tuttavia, il condizionale rimane d’obbligo in attesa di ulteriori indagini.

Il dolore di una famiglia e di una comunità

Pierpaolo Salmaso lascia due bambini e la comunità locale è sconvolta da questa tragedia. La sua morte ha generato un profondo dolore tra i familiari, gli amici e i residenti di Ponte San Nicolò.

Richiesta di maggiore sicurezza stradale

L’incidente ha riacceso il dibattito sulla sicurezza stradale lungo la tangenziale, sollevando la necessità di maggiori controlli e misure per prevenire simili tragedie in futuro. La comunità chiede interventi concreti per garantire la sicurezza di tutti i cittadini che utilizzano quella tratta stradale.

