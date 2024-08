Pino Insegno: Le critiche sui social sono davvero oltre il limite e spesso sembrano insulti gratuiti. E per quanto riguarda il nuovo show? Saranno solo due puntate invece di sei

Dopo una prima fase di successo come conduttore di Reazione a Catena, Pino Insegno si prepara a debuttare con un nuovo show in prima serata, dove condividerà il palco con noti artisti italiani.





Dopo una intensa serie di puntate del celebre quiz show Reazione a Catena, Pino Insegno ha avviato un bilancio della sua esperienza alla conduzione. Insegno, noto volto della televisione italiana, sembra essersi integrato perfettamente nel ruolo, anche se non è stato facile raccogliere l’eredità di Marco Liorni, un conduttore ben radicato nel cuore del pubblico. In un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni, ha affermato: “L’esperienza è andata persino meglio di quanto avessi previsto. La scrittura del programma è eccezionale”. Nonostante le numerose critiche ricevute, Insegno ha dimostrato una grande maturità, dichiarando di non prestare attenzione ai commenti negativi sui social: “Non mi interessano le critiche superficiali. Sono quasi sempre al limite dell’insulto gratuito”. Tuttavia, ha anche condiviso la gioia per il supporto ricevuto da colleghi e amici che lo hanno sostenuto in questo nuovo percorso. Tra loro, nomi illustri del panorama italiano come Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, e Carlo Conti, ma è stata la telefonata di Umberto Orsini, a 90 anni ancora attivo in teatro, che ha toccato particolarmente Insegno: “La sua telefonata mi ha riempito di gioia”.

Pino Insegno parla del suo nuovo show

Oltre alla conduzione di Reazione a Catena, Insegno è già proiettato verso il suo prossimo progetto televisivo, intitolato Il Buono, il Brutto e il Cattivo, che andrà in onda su Rai 1 nel gennaio prossimo. Inizialmente previsto per sei puntate, il format è stato ridotto a due appuntamenti fissati per il 3 e il 10 gennaio. Insegno sarà affiancato da talentuosi artisti come Francesco Pannofino e Luca Ward, per un varietà che promette di intrattenere il pubblico con musica e danza. “Sarà una gara dedicata al cinema, dove ognuno di noi sceglierà un film e, attraverso diverse prove, dovrà difenderlo”, ha spiegato Insegno. Oltre ai concorrenti, il programma vedrà la partecipazione di ospiti speciali come chef, comici e cantanti che interverranno in base alle sfide proposte.

L’in bocca al lupo a De Martino e Conti

Spostandosi su altri temi legati al mondo televisivo, Pino Insegno ha espresso grande curiosità per il Festival di Sanremo: “Carlo Conti ha un’eredità significativa da portare avanti. Mi auguro che non ci siano inutili confronti con il passato. Sanremo è come un castello, e ha bisogno di un conduttore all’altezza. Carlo ha già dimostrato il suo valore, è un vero duce: elegante e sobrio”. Infine, Insegno ha voluto dedicare un pensiero anche a Stefano De Martino, alla guida di Affari Tuoi: “È un bel rischio che ha deciso di prendere. Desidero augurare a lui e a Carlo tutto il mio supporto”.

Con un mix di entusiasmo e riconoscenza, Pino Insegno continua il suo viaggio nel mondo della televisione, pronto a regalare al pubblico nuove emozioni e intrattenimento di qualità, rimanendo un punto di riferimento nel panorama audiovisivo italiano.