Precipita nel tentativo di scattare un selfie: la giovane ginnasta ceca Natalie Stichova perde la vita a soli 23 anni

Tragedia sul monte Tegelberg: una ginnasta ceca di 23 anni perde la vita mentre scatta un selfie al castello di Neuschwanstein.





Natalie Stichova, una giovane ginnasta ceca di 23 anni, è deceduta dopo essere caduta da un’altezza di 80 metri dal monte Tegelberg, in Germania, mentre tentava di scattare un selfie durante una visita al celebre castello di Neuschwanstein, noto per aver ispirato il film La Bella Addormentata di Walt Disney.

Stichova, apprezzata nel suo paese d’origine e da poco diventata allenatrice di giovani atleti, è stata dichiarata morta sei giorni dopo l’incidente, avvenuto il 15 agosto, ma la notizia del suo decesso è stata comunicata solo recentemente, come riportato dal Daily Mail.

Secondo un’amica di Natalie, intervistata dai media cechi, la ragazza si trovava molto prossima al bordo della montagna mentre cercava di posare per lo scatto. In quel momento, era in compagnia di un’altra amica e del fidanzato. Le cronache locali spiegano che, nonostante la violentissima caduta, la 23enne era rimasta vigile e aveva riportato ferite gravi, venendo immediatamente trasportata in ospedale via elicottero. Purtroppo, il 21 agosto, la famiglia ha dovuto prendere la difficile decisione di staccarle il supporto vitale, poiché aveva subito danni cerebrali irreversibili.

Natalie amava condividere con i suoi follower su Instagram i momenti dei suoi viaggi, postando spesso foto di lei in cima a montagne mozzafiato.

Il club di ginnastica presso il quale si allenava ha dedicato un tributo a Natalie: “Ha reso felici tutti coloro che l’hanno conosciuta, e così sarà ricordata per sempre. Le nostre più sentite condoglianze vanno alla sua famiglia e ai suoi amici; inviamo loro forza e sostegno. In suo onore, vi invitiamo ad accendere una candela nella nostra palestra”.

Anche la madre ha voluto omaggiare la figlia attraverso un post su Instagram, scrivendo: “Era una persona straordinaria, amata da tutti e la sua memoria vivrà per sempre. Sono orgogliosa di essere sua madre, la ragazza che ho sempre sognato. Hai tanto da insegnarmi e sarei felice se potessi farlo ancora. Eri una sorella magnifico, e i tuoi fratelli ti porteranno sempre nel cuore, così come tu hai sempre fatto con loro”.

La tragica morte di Natalie ha scosso profondamente non solo la sua famiglia, ma anche la comunità sportiva, che piange la perdita di una giovane promessa e di una persona dal grande spirito.