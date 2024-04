Prima foto ufficiale di coppia per Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo

E’ finalmente giunto il primo click che certifica il romance tra Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo: il debutto come coppia ufficiale è avvenuto in occasione di un’importante rassegna mondiale.





Il debutto ufficiale di Giulia De Lellis e Giano Del Bufalo, primo click insieme

A seguito del definitivo saluto a Carlo Gussalli Beretta, annunciato da Giulia De Lellis attraverso una Instagram story, fotografata in un ristorante con l’ex fidanzato storico Andrea Damante -di nuovo single dopo aver salutato Elisa Visari- il gossip attorno alla De Lellis stava partendo a tutto gas. Da tempo si mormorava di un possibile flirt con Giano Del Bufalo, nato nel 1987, e fratello dell’attrice e presentatrice Diana Del Bufalo.

Conosciuto come un esperto di arte e antiquariato, Giano Del Bufalo è stato recentemente fotografato in compagnia di Giulia De Lellis durante un’importante manifestazione mondiale, di conseguenza potrebbe aver ufficializzato la loro relazione. La nuova coppia ha partecipato insieme ad un evento promosso dalla Fondazione Ligabue al Palazzo Erizzo Ligabue. Molte celebrità si sono fatte vedere, tanto quanto si possono visionare scatti sulla pagina Instagram Fondazione Ligabue. Giano e Giulia, perfettamente coordianti per la serata, hanno posato insieme per una foto confermando quindi la loro relazione, materializzando il chiacchericcio che circola da alcune settimane. Se per un verso, i fan di Giulia sono stati lieti di vederla finalmente trovare una certa stabilità dopo l’addio a Carlo Beretta; dall’altro, alcuni speravano ancora in un ritorno di fiamma con Andrea Damante.