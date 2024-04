Chi sono Conor e Loren, i figli morti di Lory Del Santo?

Lory Del Santo è una madre che ha conosciuto la gioia della nascita 4 volte, ma il destino ha purtroppo interrotto il corso di tre delle sue vite. Lory Del Santo ha dovuto affrontare il dolore inimmaginabile della perdita di 3 figli.





La sfortuna ha colpito la vita di Lory Del Santo per la prima volta nel 1991. Quell’anno, ha vissuto la perdita del piccolo Conor, il bambino nato da lei e dal cantautore Eric Clapton, a causa di una tragica caduta dall’edificio in cui vivevano. Connor precipitò dal 53esimo piano di un grattacielo di New York, una tragedia che stravolse la vita di entrambi i genitori. In suo onore, Eric Clapton scrisse un tuo commovente – Tears in Heaven – per commemorare la perdita del loro piccolo.

Dopo alcuni anni, Lory Del Santo ha affrontato la perdita di un altro dei suoi figli. Un bambino che aveva avuto con il tennista Richard Krajicek, che morì solo due settimane dopo la nascita a causa di un’infezione, come riportato da Tag24. “È nato a Milano, prematuro ma perfetto; di lui mi restano due settimane di vita prima che un’infezione lo portasse via,” ha detto in una precedente intervista al Corriere.

Dopo il tragico incidente che ha rivolto la vita del piccolo Conor nato da Eric Clapton, e la morte precoce del secondo figlio, nel 2018 Lory Del Santo ha subito la perdita del figlio Loren all’età di solo 19 anni. Loren soffriva di anedonia e nella sua lotta, ha scelto di terminare la sua vita, gettando Lory Del Santo di nuovo nel dolore. Il quarto figlio di Lory Del Santo, Devin, nato dalla sua relazione con Silvio Sardi, è l’unica delle 4 nascite a rimanere.