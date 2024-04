Chi è il misterioso padre di Loren, il figlio suicida di Lory Del Santo?

Costantemente nell’occhio del ciclone mediatico, la celebre showgirl ha ripetutamente affermato di non voler divulgare l’identità del padre del suo figlio 19enne, tragicamente deceduto per suicidio. Loren, nato nel 1999, era il più giovane tra i figli di Lory Del Santo, giunto dopo Conor, frutto del relazione con Eric Clapton e scomparso in un drammatico incidente, e Devin, nato dall’amore per il produttore Silvio Sardi.





La Del Santo, in antigità, ha sempre dichiarato di aver cresciuto Loren in solitudine, poiché aveva rotto ogni legame con il padre biologico dopo aver scoperto di essere incinta. Il ragazzo conosceva l’identità dell’uomo, ma probabilmente non l’ha mai incontrato di persona. “Non l’ho più visto o sentito – ha evidenziato in un’intervista -. Non ho mai desiderato divulgare il suo nome per rispetto nei confronti di Loren”.

Lory Del Santo ha riportato l’attenzione sul padre del suo minore di tre figli qualche anno fa, comunicando di aver raggiunto un accordo con lui subito dopo la scoperta della gravidanza. “Mio figlio Loren è il risultato di una relazione durata tre mesi – ha rivelato -. Quando ho scoperto di aspettare un bambino, sapevo che il padre non era d’accordo con l’idea. Quando ho conosciuto il padre di Loren, io desideravo un figlio e lui no. Ciò nonostante, quando Loren è nato, era da una parte felice per me, dall’altra ha richiesto di non avere responsabilità. Questo era l’accordo tacito tra di noi. Non l’ho più visto da allora. Non so se sia a conoscenza della morte di Loren”.

Loren si è suicidato negli USA, dove si era trasferito qualche anno prima, a causa di anedonia, una condizione mentale di cui non era a conoscenza e che potrebbe essere stata scaturita anche dalla sua nascita anticipata.

“Loren era un angelo con una vita molto particolare – ha raccontato Lory Del Santo -. È nato prematuro, a sei mesi. Ho vissuto con preoccupazione il suo svilupparsi, la sua crescita. I medici mi avevano avvertito che, data una nascita così problematica, potevano esserci rischi di malattie latenti, non solo fisiche. Sottoponevo Loren a controlli regolari, mio figlio era un miracolato”.